高雄敬老卡、博愛卡7/1起擴大用途！運動中心、藝文場館攏欸通

高市敬老卡、博愛卡7月1日起擴大用途，鼓勵銀髮族走出戶外運動。（高市社會局提供）

2025/06/29 11:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市敬老卡與博愛卡福利再升級，市長陳其邁市長宣布自7月1日起，敬老卡每年1200點社福點數的使用範圍將再次擴大，新增可用於高雄市運動中心、市立藝文場館及特約銀髮健身俱樂部等場所，讓長輩除了安心搭乘交通工具，更能積極參與藝文活動與運動，促進身心健康。

高雄市社會局表示，這次擴大敬老卡適用場域，特別納入市立藝文場館與運動設施，鼓勵長輩走出家門，培養規律運動習慣與藝文欣賞。長輩每次使用點數最高可折抵50點，適用場館包括高雄市電影館、市立美術館、哈瑪星台灣鐵道館、鳳儀書院、紅毛港文化園區、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、打狗英國領事館文化園區、見城館以及內惟戲院等。

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此外，市內9座運動中心原本已提供公益時段免費使用，將開放其他時段，讓長輩可以點數折抵單次入場費與臨時租借費用，讓敬老卡使用變得更彈性多元。

博愛卡新增使用部分，社會局指出，身心障礙者依法享有免費進入公營或公設民營的風景區、康樂場所及文教設施，針對部分仍需收費的場所，這次也一併納入社福點數的補助範圍，包括高雄市電影館、內惟戲院與特約銀髮健身俱樂部，每次最高可使用50點，鼓勵身障朋友更踴躍運用資源參與各項活動。

更多敬老卡與博愛卡社福點數使用範圍與細節，民眾可至高雄市社會局官網查詢。

長輩利用銀髮健身俱樂部運動日益盛行。（高市社會局提供）

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