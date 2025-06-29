桃園工地管理加嚴 3大新措施7/1上路

桃市府加強工地管理措施，7月1日起凡地下室開挖9公尺以上者，必須即時上傳開挖監測數據，並在工地主要出入口旁設置安全監測數據告示牌，只要掃描QR Code就能查看。（圖由建管處提供）

2025/06/29 12:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台工地鄰損、工安事件頻傳，桃園市新興重劃區多建案也高，桃市府建築管理處宣布，7月1日起將啟動工地管理3大新措施，要求業者公開工地深開挖監測數據、施工日誌逐日上傳雲端，以及強化擋土支撐第三方專業勘驗，若工地未依規定辦理，就不能申請定期施工勘驗，將影響後續工程施作，建管處強調，新做法不只讓工地資訊更透明，也逐步讓桃園工地管理更智慧化。

建管處長莊敬權表示，7月1日起凡地下室開挖9公尺以上者，開挖工地監測數據如傾斜儀、地下水位等關鍵數值，都必須即時上傳到雲端系統，並於工地主要出入口旁設置安全監測數據告示牌，民眾只要掃描上頭QR Code，就能隨時查看最新開挖監測數據，讓工地安全資訊全面公開。

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莊敬權表示，另2項新措施則在加強工地內部管理與控制，強化施工日誌執行，主要是依營造業法規定並結合雲端系統，強制要求工地主任每天上傳施工日誌，記錄工程進度、工人出勤狀況及各項材料使用數量，在工地管理上更加有效追溯過程中的每個環節；而擋土支撐勘驗則是針對深開挖工地，要求具備獨立專業資格的第三方技師及建築師公會進行現場勘驗，透過外部專家的專業審查與簽證，確保地下室開挖壁面的穩定性以及擋土支撐系統的安全性。

建管處表示，新措施上路後大小工地都要落實施工日誌逐日上傳雲端，若有深開挖的工地須配合公開深開挖監測數據、強化擋土牆支撐第三方勘驗，目前全市約有1500個工地，有約200個進行深開挖工程，若工地未依規定完成就不能申請定期施工勘驗，未完成施工勘驗就不能繼續施工，若違規施工可依建築法每次開罰9000元，且必須自費委託第三方鑑定，得不償失。

莊敬權表示，將持續精進全市工地管理機制，並與智慧科技接軌，優化施工每個環節，透過資訊的系統化與透明化，不只讓民眾對工地安全更有信心，所累積的龐大數據資料，例如工人出勤用料統計、深開挖監測數據等，日後也將成為輔助建築管理政策制定的重要參考依據。

桃市府7月1日起祭出3大措施加強工地管理措施。（圖由建管處提供）

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