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    長榮航空幼苗計畫走訪馬祖 馬拉松國手教練吳文騫親下場指導學生

    吳文騫與Danny老師設計結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程。（長榮航空提供）

    吳文騫與Danny老師設計結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程。（長榮航空提供）

    2025/06/29 12:04

    〔記者林志怡／台北報導〕2025長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」於2月走訪花蓮後，接續跨海走訪馬祖，邀請120名學生們參與活動，不只有奧運馬拉松國手教練吳文騫、NIKE Training Club資深教練Danny老師聯手指導，巴黎奧運女子百米國手張博雅也親臨現場，分享從學生運動員走到國際賽場的心路歷程。

    連江縣政府教育處王禮民處長表示，離島馬祖地區資源有限，特別需要專業的指導來協助發掘更多人才，這次活動邀請國立馬祖高級中學、介壽國中小、中正國中小、仁愛國小以及來自家扶中心共120名學生們參與，希望藉由長榮航空帶來的體育資源與專業指導，鼓勵學生在運動中找到自信與目標。

    長榮航空指出，吳文騫與Danny老師為這次活動設計出結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程，透過有趣又具挑戰性的遊戲訓練，提升學生對運動的興趣與動機，也邀請每位學生站上舞台，大聲喊出自己的夢想，讓學生更有勇氣面對自己所渴望達成的未來目標。

    此外，年僅22歲的張博雅已創下全大運女子100公尺跨欄三連霸、200公尺四連霸的佳績，並歷經世大運、亞錦賽以及亞運的洗禮，是國際賽事經驗相當豐富的女子短跑選手，她也在活動中與學生分享一路上的心路歷程，勉勵學生勇敢追夢、持續努力，讓現場學生深受感動與啟發。

    長榮航空說明，長榮航空馬拉松是國內指標馬拉松賽事之一，每年吸引眾多海內、外跑者共同參加，今年的參賽名額也於開放報名後秒殺，在推動運動風氣時，也希望能將這份熱情向下扎根，為愛運動的青少年播下夢想種子，未來幼苗計畫將持續深耕走訪，希望透過專業訓練與深度交流，落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，為台灣馬拉松運動人才的培育貢獻心力。

    幼苗計畫希望透過專業訓練與深度交流，落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念。（長榮航空提供）

    幼苗計畫希望透過專業訓練與深度交流，落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念。（長榮航空提供）

    「幼苗計畫-校園深耕巡迴」馬祖場邀請每位學生站上舞台，大聲喊出自己的夢想。（長榮航空提供）

    「幼苗計畫-校園深耕巡迴」馬祖場邀請每位學生站上舞台，大聲喊出自己的夢想。（長榮航空提供）

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