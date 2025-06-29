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    親友限定古早味 台南安定破布子漬風味誘人

    王高榮與蘇秀琴夫妻自製的破布子漬，煎煮炒都適合，是親友才品嚐得到的美味。（記者劉婉君攝）

    王高榮與蘇秀琴夫妻自製的破布子漬，煎煮炒都適合，是親友才品嚐得到的美味。（記者劉婉君攝）

    2025/06/29 11:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕夏天不僅是芒果盛產的季節，目前也正值破布子的產季，台南市安定區古寶無患子董娘蘇秀琴擁有一手好廚藝，醃製的破布子漬，獨家風味甘甜鹹，受到許多親朋好友喜愛，只送不賣，是親友才品嚐得到好滋味，蘇秀琴不吝分享自家的製作方法，讓民眾也有機會在家DIY。

    古寶無患子董事長王高榮與蘇秀琴夫妻從20多年前開始，每年都會製作破布子漬與親友分享，王高榮說，早期在地的安南社區很多住宅或田地旁邊都有破布子樹，每到產期，有80%住戶都會製作破布子丸或漬，近年來破布子樹已越來越少，加工的人也大幅減少。前2年因破布子減少，沒有製作，許多親友都打電話詢問，今年找了2週，才買到100斤原生種的破布子，連2天熬煮加工。

    採摘破布子相當費工，早期左鄰右舍會「相放伴」互相幫忙，此次王高榮事前情商12人協助採摘，蘇秀琴清洗後熬煮3小時，另外以30斤的薑、15罐蔭油、豆瓣醬5罐、蔭豆豉8罐、冰糖15斤，烹煮1小時後，再將破布子瀝乾後，2者混合，置涼後即可裝罐。

    王高榮與蘇秀琴夫妻製作的破布子漬，由專人協助裝罐。（記者劉婉君攝）

    王高榮與蘇秀琴夫妻製作的破布子漬，由專人協助裝罐。（記者劉婉君攝）

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