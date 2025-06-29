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    台中烏日國中校門口頻淹水 議員吳瓊華要求市府改善

    烏日國中校門口因地勢低窪，每逢下雨就淹水，師生要涉水而過相當不方便，希望市府儘速改善。 （圖由吳瓊華議員提供）

    烏日國中校門口因地勢低窪，每逢下雨就淹水，師生要涉水而過相當不方便，希望市府儘速改善。 （圖由吳瓊華議員提供）

    2025/06/29 12:01

    〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區烏日國中靠近榮泰街的校門口，因地勢低窪，創校至今每逢下大雨，大量的雨水從一旁的天橋傾洩而下，造成校門口常淹水，學生上下學涉水而過，鞋子、襪子都濕了，只能忍耐一整天，非常不方便，台中市議員吳瓊華接獲家長陳情，要求市府早日改善。

    吳瓊華表示，烏日國中靠近榮泰街的校門口，許多家長和志工向她反映，每逢下大雨一旁的天橋除了積水，大量的雨水傾洩而下沖往校門口，加上這裡剛好地勢較低，多年來積水問題難解，造成學生上下學只能涉水而過，鞋子、襪子全都濕了，非常不方便，希望市府能想辦法改善。

    烏日國中校方表示，因校門口地勢較低，加上一旁的天橋，每逢下大雨，雨水就像瀑布一樣沖下來，除了雨容易淹水，積水消退也很慢，常常已經過了好幾天，這裡還是很潮濕，造成這個區域容易長青苔，影響校園環境。

    家長則表示，如果碰到校門口淹水，孩子一早到學校只好涉水而過，經常鞋子、襪子、褲子都濕了，一整天悶著非常不舒服，影響上課學習，因此情況已經很多年，希望市府能趕緊改善。

    市府建設局表示，烏日國中因校門口地勢較低，導致容易淹水，經邀集校方及烏日公所研商改善，將由建設局協助在天橋入口處設置截水溝排水，將於暑假期間進場施工改善，降低對師生影響，校門口則由公所協助改善，校內則由校方視需求另洽教育局爭取經費改善，多管齊下解決該處淹水問題。

    烏日國中校門口因地勢低窪，加上一旁天橋下雨，雨水像瀑布傾洩而下，造成校門口容易淹水，市議員吳瓊華（左1）要求市府儘速改善。（記者陳建志攝）

    烏日國中校門口因地勢低窪，加上一旁天橋下雨，雨水像瀑布傾洩而下，造成校門口容易淹水，市議員吳瓊華（左1）要求市府儘速改善。（記者陳建志攝）

    烏日國中校門口因地勢低窪，每逢下大雨常淹水達10多公分，市議員吳瓊華要求市府儘速改善。（記者陳建志攝）

    烏日國中校門口因地勢低窪，每逢下大雨常淹水達10多公分，市議員吳瓊華要求市府儘速改善。（記者陳建志攝）

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