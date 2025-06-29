西螺大橋稻田奇景！稻子倒光光 彩葉稻勾勒神秘黑蛇

圖左是今年5月時的圖案；圖右是今天收割期的圖案。（記者顏宏駿攝及溪州公所提供）

2025/06/29 11:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於西螺大橋下的一塊觀光稻田傳出「稻田奇蹟」，整片稻田日前因午後豪大雨，全面倒伏，最後只留下「一條黑蛇」。今天溪州鄉公所舉行收割活動，民眾好奇「為何稻子倒光光，只留一條黑蛇」？有人說，這條「黑稻蛇」，透過些許的神秘感。負責照顧這片稻田的水尾社區發展協會鐘效鈞前理事長說，因為稻子的種類不同，用以種出圖案的彩葉稻，較為堅挺，其餘的台稉11號則全數倒光。

鐘效均說，這片田為第四河川分署所有，土壤肥沃，又位於西螺大橋下，地方認為是推動「景觀種稻」很好的地點，5年前便由水尾社區發展協會和溪州青農認養，每到收割期由溪州鄉公所舉辦稻米觀光活動。

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他說，今年種出「金蛇獻瑞」圖樣，總共使用3種顏的稻子。今年大甲媽經過舊溪螺大橋，正植分檗期，隨香信徒往下看即會見到這片「觀光稻田」，大家讚嘆「蛇出來」，可惜接近收割期時，因為連日的午後豪大雨把觀光稻田摧殘得東倒西歪，僅剩1條紫黑蛇還團繞在田間。

溪州鄉長江淑芬表示，公所連續5年辦理「稻田彩繪」活動，每年都吸引不少民眾前來。今年「金蛇獻瑞」象徵祥瑞降臨、風調雨順，也成為民眾打卡拍照的新亮點。希望透過一系列的親子農村體驗活動，讓孩子貼近自然，把農村的文化與價值，從土地傳遞到下一代的心中。並期望讓更多人走進溪州、看見農村的美與價值。

現場的台稉11號稻米倒光，獨留黑色的彩葉稻，圖為立委謝衣鳯收割。（記者顏宏駿攝）

小朋友體驗稻子收割的辛苦。（記者顏宏駿攝）

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