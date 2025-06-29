太平洋高壓勢力本週增強 大台北盆地高溫恐衝破37度

6月29日天氣預報。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/29 11:14

〔記者林志怡／台北報導〕隨著時節入夏，各地高溫越來越普遍且明顯，中央氣象署指出，本週二至週四期間，因太平洋高壓勢力較強，各地持續有高溫出現，且大台北地區可能出現37度或以上高溫，另本週各地仍需注意午後雷陣雨，至於熱帶性低氣壓、颱風發展，可能要7月後才會明朗。

中央氣象署預報員林定宜指出，台灣東方、南方有低壓擾動雲系發展，東半部地區水氣偏多並有不定時局部短暫陣雨或雷雨，中午過後西半部地區、東半部山區都有雷陣雨，其中西半部地區有機會出現局部大雨，另各地高溫普遍可達32至36度，大台北、彰雲高屏、花蓮縱谷可能有36度以上高溫。

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明日台灣南方有一處大低壓區，台灣周邊風向維持東南風至東南東風，新竹以南地區有午後雷陣雨，且中午過後的中南部山區有局部較大雨勢，花蓮、東南部、恆春半島則整日有不定時短暫陣雨。

週二至週四太平洋高壓勢力較強，各地持續高溫，但午後降雨稍微趨緩、雨區較小，迎風面的東南部地區、恆春半島整日有不定時零星短暫陣雨，中南部地區、山區仍須注意午後短暫雷陣雨，除西半部地區、花東縱谷等持續有36度高溫出現，大台北地區很可能出現37度以上高溫。

林定宜說，週五、週六因太平洋高壓勢力減弱，台灣南方的低壓系統可能稍微往北移動、靠近台灣，造成南側水氣較多，在東風吹拂下，中午過後中南部地區降雨機率較高。

此外，林定宜提到，菲律賓東方海面、關島、南海屬於大低壓區，近期已有擾動消長，但各模式的預報結果還相當分歧，不確定性大，未來是否形成熱帶性低氣壓或颱風，氣象署還在持續觀察中，預計7月會比較明朗。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

6月29日高溫資訊。（圖為中央氣象署提供）

7月1日至3日高溫資訊。（圖為中央氣象署提供）

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