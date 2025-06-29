南市全額補助長者投保工會健保費 7月份起健保署直接減免

南市府簡化補助長者以基本工資投保工會健保費，因基本工資調整造成的差額由健保署自今年7月直接助減免。（南市社會局提供）

2025/06/29 11:40

〔記者蔡文居／台南報導〕因基本工資連續2年調升，以基本工資投保於職業工會的長者健保費調漲，超出南市現行補助每月826元額度。台南市社會局表示，其差額為61元，為減輕其負擔，台南市自去年12月開辦補助健保費差額，造福基層勞工，為簡化程序，這項差額補助將自今年7月起由健保署協助直接減免。

南市社會局指出，為落實青銀福利政策，南市自2023年7月開辦老人健保費補助，針對設籍台南市滿1年的65歲以上長輩或55歲以上原住民，最近1年個人綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過5%（含5%），且未獲政府機關全額補助健保自付額者，補助健保費每人每月自付額最高補助826元，開辦至今全市已約30萬長者受惠，占全市長者人數82%。

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社會局表示，因基本工資調升長者健保費超過補助標準826元，為簡化補助長者以基本工資投保工會健保費超過補助額度程序及配合健保署協助減免作業方式，此項補助自今年7月起，請健保署協助比照老人健保補助方式，由南市府逕向健保署繳納，1年所需經費約800多萬元。至於去年12月至今年6月期間已繳之超過健保補助額度保費，則由健保署提供符合補助資格名冊，社會局將於今年年底時一次撥付款項至長者的金融帳戶。

社會局說，提醒南市各職業工會及市民，凡符合南市老人健保補助以基本工資投保職業工會的長者，自今年7月起其健保費全額由南市府逕為代繳，職業工會不用再跟長者收取健保差額。

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