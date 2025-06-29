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    2處同時施工！國1北上西螺至北斗車道縮減5天 北斗至員林夜間全封

    6月30日晚上9點到隔天清晨6點，國1北上220K至211K（北斗至員林）夜間全線封閉吊鋼作業，須改道行駛台1線與台76線接回埔鹽系統交流道再上國道。（圖由中區養護工程分局提供）

    6月30日晚上9點到隔天清晨6點，國1北上220K至211K（北斗至員林）夜間全線封閉吊鋼作業，須改道行駛台1線與台76線接回埔鹽系統交流道再上國道。（圖由中區養護工程分局提供）

    2025/06/29 11:21

    〔記者張聰秋／彰化報導〕這次時間更久！上下班尖峰時段與假日必塞車的國道1號西螺到北斗交流道北上路段，因要進行橋面板裂縫修復工程，將從明天（30日）早上9點起，進行全天候的施工，直到7月4日中午12點，5天工期時間，屆時將封閉第3車道及外路肩，車道縮減，勢必更容易壅塞，請用路人掌握路況，改道通行，避免塞在車陣中動彈不得。

    另外，一樣國1中部路段，明天晚上9點到隔天清晨6點，北向北斗交流道（220~211K）至員林交流道主線車道施工，這裡會封閉該路段全線車道，完全不能通過，2處施工地點緊鄰不遠，一處封閉部分車道，另一處全封，用路人最好還是提前改走替代道路為宜。

    高速公路局中區養護工程分局指出，為維護國道行車安全，須辦理國道1號北上222k+023橋梁路面整修工程，預計週一（6月30日）到7月4日進行施工，屆時將封閉北上223k+900至221k+900第3車道及外路肩施工，倘提早完成，將隨即開放通車，施工期間影響車流，請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。

    高公局中區養護工程分局表示，施工封閉部分車道後，北上行經該路段用路人，可利用以下改道路線，避開壅塞路段，於西螺交流道駛離國道1號銜接台1線（中山路）→北斗交流道側車道→國道1號北斗交流道接續往北行駛，避開車道縮減。

    不過，明晚到後天清晨，北斗交流道施做「國道1號員林北上動態地磅建置」工程，北上全線封閉，車輛一定得改道，請由北斗交流道→縣道150（斗苑路2段）→台1線（中山路）→台76線→埔鹽系統交流道，再由埔鹽系統交流道匯入國道1號。

    該分局強調，請用路人多多配合提前改道，如工程可提早完工，即會開放通車，請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全，造成不便，尚請見諒與配合。

    此外，駕駛人要掌握國道路況，可隨時注意國道路上資訊可變標誌顯示內容，也可撥打1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網，以了解最新施工路況及相關訊息。

    國道1號北上西螺至北斗路段自6月30日起施工5天，封閉第3車道與外路肩（藍色段落），用路人可改走台1線接北斗交流道避免塞車。（圖由中區養護工程分局提供）

    國道1號北上西螺至北斗路段自6月30日起施工5天，封閉第3車道與外路肩（藍色段落），用路人可改走台1線接北斗交流道避免塞車。（圖由中區養護工程分局提供）

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