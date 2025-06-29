清境農場暑假推出星空導覽 展開與宇宙對話之旅

合歡山鳶峰及清境地區，擁有美麗璀璨的星空，是國內最適合觀星的去處。（清境觀光協會李從秀提供）

2025/06/29 10:53

〔記者張協昇／南投報導〕暑假到來，您是否為如何安排孩子暑假活動傷腦筋，如果不想讓孩子暑假只當滑手機的低頭族，那就帶他（她）到合歡山、清境抬頭仰望浩瀚美麗的星空！合歡山國際暗空公園鳶峰遊客中心攜手清境農場，自7月1日起推出「清境地區星空導覽之夜」系列活動，帶領民眾在高山涼爽夜色中，感受知性與心靈療癒兼具的星空體驗。

合歡山是國內首座經國際暗空協會（IDA）認證的暗空公園，而緊鄰合歡山的清境農場，也以高海拔、低光害等適合觀星特色聞名，考量許多民眾雖想觀星，但礙於山路蜿蜒狹窄及海拔太高，路況及高山症往往讓人卻步，合歡山國際暗空公園因而與清境農場攜手合作，於暑假推出此一適合親子同遊或情侶浪漫約會的觀星活動。

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清境農場表示，活動地點選於海拔約1750公尺、視野遼闊及交通方便的清境農場國民賓館，預計每週四與週日晚間舉行兩場導覽，由合歡山鳶峰專業天文教師蕭秀珠館長、王文正老師，以及嘉義市天文協會前理事長莊明娟老師領軍，從星座辨識、天文故事到望遠鏡觀測，引領參與者於戶外茶園仰望滿天繁星，捕捉劃過天際的流星與人造衛星，展開一場與宇宙對話的知性與感性兼具之旅，若遇雨天，活動將轉至室內會議廳舉行望遠鏡實作、隕石標本認識與星空任務挑戰等天文互動體驗。報名資訊請掃描附圖活動海報QR Code，或洽LINE@清境觀星專屬帳號。

合歡山國際暗空公園鳶峰遊客中心攜手清境農場，7月1日起推出星空導覽活動。（清境農場提供）

合歡山國際暗空公園鳶峰遊客中心，設有小型圓頂天文台。（記者張協昇攝）

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