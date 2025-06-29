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    高流金趴人潮爆滿 逾5000人嗨翻駁二

    「高流金趴－K歌大包廂」昨晚在駁二熱力登場，吸引逾5000人共襄盛舉。（圖由高流提供）

    「高流金趴－K歌大包廂」昨晚在駁二熱力登場，吸引逾5000人共襄盛舉。（圖由高流提供）

    2025/06/29 10:56

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心金曲週末主題派對「高流金趴－K歌大包廂」，昨晚（28日）在駁二LIVE WAREHOUSE及周邊場域盛大登場，集結人氣歌手、金曲DJ、美食市集及創意互動遊戲，場內外人潮爆滿，吸引逾5000人共襄盛舉。

    「高流金趴」昨下午4點半由「下酒菜市集」開場暖身，增加主題派對體驗感，更有露天DJ舞台讓民眾隨音樂搖擺，「高流金趴」晚上7點熱力開唱，那那大師以無袖熱褲勁裝登場，一出場就嗨翻，帶來〈眉飛色舞〉、〈不如跳舞〉等廣HIGH組曲，瞬間將氣氛推至高點，接力演出的還包括Y2K世代代表DJ tumo（伍悅）、「饒舌暖男」HowZ 演唱〈花火〉等多首人氣作品。

    人氣歌手Kimberley陳芳語則以經典代表作〈愛你〉展現嗓音魅力，透露7月即將推出全新專輯，期盼不久後再度於高雄與歌迷見面，壓軸登場的DJ賴皮串起〈離開地球表面〉、〈Fly Out〉等經典金曲，火力全開帶來超過1小時不間斷的派對組曲；最後在壓軸樂曲〈星期五晚上〉響起，全場瞬間沸騰，嗨到最高點，為整個金曲週末劃下完美句點。

    高流中心執行長丁度嵐表示，「高流金趴－K歌大包廂」已成為全台最具代表性的金曲週邊派對之一，融合音樂、觀光與夜間經濟，讓流行音樂成為推動城市文化與經濟的重要力量，高流將持續深耕在地、挖掘更多音樂與生活的結合場景，打造出高雄獨有的音樂節慶品牌，丁度嵐並預告，今年下半年高雄還有更多精彩演唱會，邀請大家「為音樂來高雄」。

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