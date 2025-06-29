挖不是北極熊啦!壽山動物園特製大冰池 「波比」只敢泡泡手

壽山動物園特製水果大冰池，台灣黑熊波比卻不敢全身泡在裡面，只願意泡手吃水果。（動物園提供）

2025/06/29 10:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄天氣熱爆！壽山動物園想盡辦法為動物們解熱，特地動員大批人力，集結10多袋碎冰、大冰塊與各式水果，比照北極熊環境為台灣黑熊「波比」特製大冰池，結果波比玩了一整天，吃光水果仍只敢泡泡手，證明台灣黑熊真的不是北極熊。

園方說明，這是一次新嘗試，終極目標是讓台灣黑熊波比挑戰「全身」泡水池， 工作人員與志工們認真佈局，把鳳梨、西瓜、番茄、紅蘿蔔、香蕉、柳橙等波比愛吃的蔬果，通通埋進冰堆，還特別設計吊掛在棲架上的蔬果大冰桶，不只提高探索難度，還讓遊客能欣賞到波比站立、抱冰、舔食的療癒畫面。

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園方表示，整場冰原歷險記，波比從早上一路玩到下班，一開始還讓人覺得牠信心滿滿，到處舔舔水果、聞聞冰山、爬上爬下忙個不停，動腦取食、觀察策略，樣樣都難不倒牠。

但隨著腳底冰塊越踩越冰，波比竟然開始猶豫，然後就退縮了，整隻黑熊卡在冰池邊緣，當起靜態裝飾，結論是冰塊一路撐到下午4點都還沒融完，但波比只肯泡手，不肯泡屁屁，也證明台灣黑熊果然是熱帶熊種！對「冰原生存術」充滿幻想，卻意志薄弱。

園方認為，雖然波比沒跳下去泡整池，但這趟「冰原歷險記」仍成功激發牠的探索本能、嗅聞搜尋與手腳協調，是一場冰涼又動腦的夏日挑戰！

壽山動物園特製水果大冰池，台灣黑熊波比卻不敢全身泡在裡面，只願意泡手吃水果。（動物園提供）

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