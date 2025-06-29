擠爆！ 王功漁火節首日湧28萬人潮曝光 動力火車今晚壓軸登場

昨晚王功演唱會人氣男團火力全開，現場氣氛High翻，今晚演出陣容不一樣，壓軸好看。（縣府提供）

2025/06/29 10:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕國內三大音樂季之一的彰化王功漁火節今天（29日）最後一天，繼昨天吸引28萬人次朝聖後，今晚壓軸的演唱會將由動力火車、陳華Hua Chen、曾瑋中、同理Zunya、彭聖恩、PIZZALI等樂團歌手輪番飆唱，更有最讓遊客的期待的摸彩活動，還有長達480秒的煙火秀炒熱氣氛，節目比昨天更精采可期，錯過昨天或昨天玩得不過癮的，可要把握今天了！

根據氣象署天氣預報，彰化地區今天風和日麗，氣溫26至33度，舒適到悶熱，體感溫度會比實際溫度高出2到3度，早上9點10分左右，全縣最高溫出現在南彰化地區，田頭村測站監測到33.1度高溫，民眾出門要多補充水份並預防紫外線過度曝曬。

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全台三大音樂季，北貢寮、中王功、南墾丁，彰化王功漁火節暑假前率先開跑，活動為期兩天，昨天首日，今天繼續登場，白天一樣有烤蚵、嘉年華會、美食市集、氣墊樂園，以及最高獎金1萬元的神杯擲筊對決賽，晚上重頭戲演唱會與煙火秀，演出陣容跟昨天不一樣，就是要給遊客不同的驚喜與歡樂。

今年有別於往，第四河川局在王功漁港堤岸附近打造「海牛娶親」的裝置藝術，給遊客一睹在地獨有的「海牛文化」也就是農漁民在潮間帶作業時，經由牛隻耕作、採蚵的漁法衍生出來的農業文化。

由於人潮多，天氣又熱，縣府鼓勵大家多多從彰化火車站出發及活動會場區間往返的免費接駁車，15到20分鐘就有一班車，班次密集，省去找車位的麻煩，不過，縣府提醒，活動雖到今晚10點，但是，接駁車過了晚上8點「只出不進」，8點以後接駁車僅接送離場旅客，不再載客進場，請遊客留意時間。

王功漁火節演唱會昨晚湧入人潮，舞台區座無虛席，現場擠得水洩不通，氣氛熱鬧滾滾。（縣府提供）

王功漁火節昨天首日從白天到晚上吸引28萬人次前來，現場人山人海。（縣府提供）

首日480秒煙火劃破寧靜的夜空，今晚還有。（縣府提供）

王功燈塔在落日餘暉下展現寧靜之美，來漁火節必拍。（縣府提供）

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