高雄都審捷運聯開案加強「防熱」!都發局：讓民眾涼快進出捷運站

捷運聯開案下沉廣場結合捷運場站地下連通道示意圖。（都發局提供）

2025/06/29 09:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府積極推動大眾運輸導向型發展政策，都市設計審議將友善人行的相關措施導入捷運聯開案，目標打造有遮蔭、舒適的步行環境，讓民眾一路涼快走到捷運站。

都發局長吳文彥表示，透過都市設計審議的專業把關與引導，能讓捷運聯開案成為區域TOD（Transit-oriented development）示範點，不僅提升開發價值，更為民眾打造以人為本、綠色永續的都市環境。

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吳文彥強調，捷運聯開案不僅促進土地的開發，更重要的是如何將「人」舒適地引導至大眾運輸系統，因此都市設計審議的重點，就是確保聯開案能提供優質公共開放空間，讓民眾從出捷運站就能感受到安全、便利與舒適的環境，進而提高搭乘大眾運輸的意願。

都發局說明，近期都市設計審議幾處捷運聯開案，都設會特別關注人行動線的連續性與舒適度，例如捷運黃線Y10站聯開案、採用下沉廣場並結合地下連通道及有遮簷人行步道的方式，讓民眾可舒適、安全地進出捷運車站與開發大樓。

捷運橘線O13聯開案中，都設會明確要求設置連續不中斷的造型遮棚，以銜接捷運出入口至鳳山區公所的步行路徑，讓民眾享受遮蔭、涼爽的步行空間。

另為避免連通設施路徑複雜而迷失方向，都設會也特別要求加強導引民眾通往捷運站之指引標示系統，以提高整體步行環境的友善串聯。

都發局指出，都市設計審議時會充分考量整合周邊的公車、共享運具、臨停接送等多樣化的轉乘需求，例如岡山路竹延伸線RK1聯開案，捷運場站出入動線配合既有的臨停避車彎與公共自行車租賃系統規劃設計，並調整路邊機車停車格改為臨停避車彎兼雲梯車救災空間，而捷運橘線O13聯開案則是將既有公車轉運站、機車停車區與公共自行車租賃系統進行整體規劃，且額外增加公共機車停車空間，以提升整體場站的轉乘服務品質。

串連基地與捷運場站之有遮簷人行步道示意圖。（都發局提供）

串連基地與捷運場站之造型遮棚示意圖。（都發局提供）

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