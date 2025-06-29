台東勞工大學秋季班7月開課 多項AI數位課程免費報名

台東縣勞工大學秋季班開課一覽表。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/29 09:49

〔記者黃明堂／台東報導〕為提升在地勞工專業職能、回應產業轉型與數位化浪潮，台東縣政府推出114年度勞工大學秋季班課程，自即日起開放報名，課程預計於7月至9月陸續開課。本次課程全面採用線上註冊與選課模式，凡年滿15歲、設籍或在號東縣工作之民眾皆可報名參加。課程內容豐富多元，涵蓋數位技能、職業培訓、生活應用與身心照護，期盼打造具備韌性與競爭力的在地勞動力。

縣府表示，縣府持續關注勞工發展與產業趨勢，透過勞工大學平台積極推動多元職業訓練，呼應在地產業如餐飲、觀光、店商、照顧與文創等發展需求，更進一步建置即測即評的技能檢定場域，讓民眾能就近考照、即學即用。透過系統化職能訓練與考照便利性，協助勞工在地扎根、自我成長，提升就業與轉職競爭力，為臺東勞動市場注入源源不絕的專業能量。

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社會處長陳淑蘭指出，面對數位與AI時代的快速變革，秋季班特別規劃數門因應職場趨勢的數位應用課程，包括「Word與Excel證照班」、「AI新世代商務講座」以及「整合行銷應用」，協助學員培養資料處理與數位行銷能力，掌握數位工具的應用實力，提升職場競爭力。同時也規劃「法律與生活」系列課程，涵蓋稅務、勞動安全、個資保護、親屬與繼承等主題，以深入淺出的方式強化勞工法律素養與權益認知。

社會處進一步說明，考量台東即將面臨深度高齡化挑戰，秋季班同步推出多門身心健康與照護課程，如「傳統整復」、「耳穴入門」等養生保健類課程，以及「居家照護」等高齡友善主題，協助民眾掌握基礎照護技巧，兼顧自我健康與家庭支持，提升整體生活品質。這些多元課程設計不僅回應在地生活需求，也鼓勵學員透過學習重新找回成就感與人生方向。

秋季班多數課程與講座皆提供免費參與，無論是正在規劃第二人生的退休族、想要進修的上班族，或是準備轉職的新鮮人，都能在勞工大學找到合適的進修選擇。縣府誠摯邀請民眾踴躍報名參與，把握學習機會，為個人職涯與生活增添更多可能。

課程詳細內容與報名方式請至勞工大學官方網站或Facebook粉絲專頁查詢，亦可電洽國立台東大學推廣教育中心，洽詢專線：089-318855 分機2021、2022。

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