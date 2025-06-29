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    6/30起熱如盛夏！恐飆今年最高溫 持續觀察擾動發展

    明（30日）起一週水氣略減少，各地「熱如盛夏」，有挑戰今年高溫的機率。（資料照）

    明（30日）起一週水氣略減少，各地「熱如盛夏」，有挑戰今年高溫的機率。（資料照）

    2025/06/29 09:39

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日天氣仍炎熱，各地區高溫預估上看36-37度，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，明（30日）起一週水氣略減少，各地「熱如盛夏」，有挑戰今年高溫的機率；南方擾動發展有成颱可能，不過模擬顯示影響台灣的機率已大幅降低，模式持續調整，持續觀察。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明天起至週六（7月5日）水氣略減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，熱如盛夏、紫外線強，要注意防曬、防中暑，而明後天及週五（7月4日）局部地區有挑戰今年高溫的機率。

    熱帶擾動發展部分，吳德榮指出，本週在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，預估下半週起在關島北方及琉球南方，先後有輕颱發展成形，但都向東北遠離。

    最新歐洲系集模式7月5日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率（50%）則分別集中在琉球東方及日本東南方海面，顯示其影響台灣的機率已大幅降低。

    而美國系集模式（GEFS），仍呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑，由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

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