高雄五福圓環人行空間一年兩度更新 網評:更有保障

先前剛完成機車直行改造的中華五福圓環，先用槽化線預留人行道空間。（翻攝好過日）

2025/06/29 09:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄五福圓環去年6月將圓環內側規畫為人行空間，不料今年3月發生日籍婦人在人行道遭車輛衝撞憾事，高市府1年內兩度更新，推出路緣石和護欄組合，臉書社群高雄好過日認為，這對辨識度與行人安全更有保障。

五福圓環位於中華路、五福路口，2022年先開放機車通行（直行），但行人仍須繞行圓環穿越馬路，市府去年初啟動改造計畫，將圓環內側規畫為人行空間，去年6月後開放行人直行，不用再為過馬路繞遠路。

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不料今年3月發生61歲日籍婦人遭車輛衝上人行道撞擊，搶救多日不治；市府為此再次啟動改造方案，為人行道增設欄杆、綠色鋪面，全面提高辨識度，路口動線也更清楚。

好過日po出去年至今、圓環兩度改造的差別，評析未來在標線人行道上，路緣石和護欄的組合，確實對辨識度與行人安全更有保障，希望成為高雄人行道的標準選項。

網友留言「希望轉彎處的欄杆用車阻加強」、「台灣駕駛人的素質更需要提高」、「麻煩救救果貿圓環」、「裝設科技執法」。

更新後的圓環有綠色標線人行道，並加上圍籬，路口自行車道動線也更明確。（翻攝好過日）

去年剛完成人行道增設的圓環，有路緣石但沒有柵欄。（翻攝好過日）

更新後的五福圓環人行道有綠色標線並加上圍籬，路口自行車道動線也更明確。（記者王榮祥攝）

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