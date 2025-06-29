為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    天堂路古航道再現 循大潮海路巡航要碰運氣

    海路巡航天堂路，必須大潮配合。（新揚育樂有限公司提供）

    海路巡航天堂路，必須大潮配合。（新揚育樂有限公司提供）

    2025/06/29 08:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖白沙鄉的後寮村東港舊碼頭，彎曲如海蛇般一路蜿蜒入海，外界稱為澎湖天堂路，近日因禁止車輛進入、電動接駁車收費，引發不同評價爭議。但有業者突發奇想，循古海道展開海上巡航，效果卻意外的好，但在安全考量，必須「大潮」才能靠近，因此要運氣「爆棚」，才有機會看到。

    天堂路原本為荒廢已久的舊碼頭，現今成為澎湖最神秘的秘密景點，保有純樸原始的氣息，但因海堤較為彎曲狹窄且濕滑，前來的遊客千萬得小心慢行，氣候不佳時切勿前來，由於是澎湖新近竄起的觀光旅遊景點，在觀光季，每天吸引眾多的遊客前往朝聖。

    後寮社區發展協會考量大客車無法直達天堂路，海灘徒步又有一段距離，在環保意識抬頭，提出「後寮天堂路景點廊亮點營造計畫」，引進低碳慢速電動車來接駁服務，試營運展開後，因禁止車輛進入，電動接駁車收費，引發正反間論戰。

    在澎湖北海經營旅遊船業者，由赤崁碼頭出發，巡航金嶼、目斗嶼登島、吉貝巡航、險礁嶼賞鳥，行程相當豐富，還有很多秘密景點，其中天堂路距離金嶼很近，因此大潮時也重現古航道，推出由海上看天堂路的噱頭，避免陸地上紛紛擾擾，自有一番風情，但每個月大潮僅有6-7天，還要配合船班時間，所以有幸巡航天堂路，都是「可遇不可求」的天之驕子，不是每一航次都能有如此好運，算是意外的驚喜。

    北鐵鉆嶼巡航，美麗海蝕洞秘密景點。（新揚育樂有限公司）

    北鐵鉆嶼巡航，美麗海蝕洞秘密景點。（新揚育樂有限公司）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播