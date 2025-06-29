天堂路古航道再現 循大潮海路巡航要碰運氣

海路巡航天堂路，必須大潮配合。（新揚育樂有限公司提供）

2025/06/29 08:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖白沙鄉的後寮村東港舊碼頭，彎曲如海蛇般一路蜿蜒入海，外界稱為澎湖天堂路，近日因禁止車輛進入、電動接駁車收費，引發不同評價爭議。但有業者突發奇想，循古海道展開海上巡航，效果卻意外的好，但在安全考量，必須「大潮」才能靠近，因此要運氣「爆棚」，才有機會看到。

天堂路原本為荒廢已久的舊碼頭，現今成為澎湖最神秘的秘密景點，保有純樸原始的氣息，但因海堤較為彎曲狹窄且濕滑，前來的遊客千萬得小心慢行，氣候不佳時切勿前來，由於是澎湖新近竄起的觀光旅遊景點，在觀光季，每天吸引眾多的遊客前往朝聖。

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後寮社區發展協會考量大客車無法直達天堂路，海灘徒步又有一段距離，在環保意識抬頭，提出「後寮天堂路景點廊亮點營造計畫」，引進低碳慢速電動車來接駁服務，試營運展開後，因禁止車輛進入，電動接駁車收費，引發正反間論戰。

在澎湖北海經營旅遊船業者，由赤崁碼頭出發，巡航金嶼、目斗嶼登島、吉貝巡航、險礁嶼賞鳥，行程相當豐富，還有很多秘密景點，其中天堂路距離金嶼很近，因此大潮時也重現古航道，推出由海上看天堂路的噱頭，避免陸地上紛紛擾擾，自有一番風情，但每個月大潮僅有6-7天，還要配合船班時間，所以有幸巡航天堂路，都是「可遇不可求」的天之驕子，不是每一航次都能有如此好運，算是意外的驚喜。

北鐵鉆嶼巡航，美麗海蝕洞秘密景點。（新揚育樂有限公司）

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