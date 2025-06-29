月籌12萬硬撐！台南鹿耳社區獨老送餐經費告急

台南鹿耳社區連續17年為獨居長者送餐，如今經費告急恐斷炊。（記者王姝琇攝）

2025/06/29 07:58

〔記者王姝琇／台南報導〕台南鹿耳社區連續17年為獨居長者送餐，近日傳出恐斷炊。社區發展協會理事長蔡登進說，社區每個月需自籌至少12萬元，才足夠供給30位社區長者一日三餐溫飽，但捐款銳減加上物價飛漲，送餐經費已瀕臨枯竭。

鹿耳社區17年來風雨無阻地為轄內獨居長者提供當日現煮的三餐，從未收取任何費用。蔡登進說，送餐服務的緣起，是因許多長輩的子女長年外出工作、高齡行動不便或家庭經濟困難，又希望他們能吃熱騰騰的營養餐食，於是開始籌經費、自己下廚送餐，從最初幾位長輩到現在每天固定服務約30位長輩，送餐路線逐年增加，志工們的腳步也從未停歇。

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過去除仰賴各界的愛心資助，鹿耳社區也以自身能力，販售虱目魚鬆、虱目魚丸或接導覽解說等，收入全數作為送餐基金。近年因捐款銳減，再加上物價高漲，送餐費用逐漸提高，每個月至少需12萬元，但仍堅持為長輩服務，風雨無阻。

蔡登進說：「我們堅持了17年，從未想過要放棄任何一位長輩。看到長輩們吃得健康、開心，就是我們最大的動力。但面對經費告急亦感心力交瘁。如果送餐服務因此停擺，這些獨居長輩的生活將受到嚴重的影響，這是我們最不願意見到的。」如今即使努力節省開銷，送餐經費仍舊捉襟見肘，亟需各界協助方能度過難關，共同守護獨居長輩的餐桌日常。

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