06/29各報重點新聞一覽

民進黨昨召開全國黨代表大會，總統賴清德表示，國內政局最大挑戰所在是立法院，過半數的在野聯盟影響政府運作與國家進步發展。（記者田裕華攝）

2025/06/29 07:10

自由時報

人民有感國家安危 發起大罷免 賴：民進黨須同行守護國家

民進黨昨召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德強調，國內政局最大挑戰是立法院，在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

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斥哈米尼仇美言論 忘恩負義 川普：不解除伊朗制裁 警告再炸

美國總統川普廿七日再對伊朗最高領袖哈米尼撂下狠話，稱自己「救了他一命」，不料他忘恩負義，還對美國發表「仇恨」言論，因此不打算考慮解除對伊朗的制裁。川普還警告，萬一伊朗鈾濃縮活動又達到令人擔憂的「軍用」程度，不排除再次轟炸伊朗。

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食品中毒創新高 7成外食釀禍

國內食品中毒通報，去年增至一七五○件，近萬人受害，雙雙創下新高。其中，逾七成發生在供膳營業場所，外食風險不容小覷，超過半數案件至今查無病因，食藥署昨日提醒，夏季高溫下細菌與病毒孳生快速，無論內用或外帶，都應提高警覺。

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聯合報

賴總統動員令「與公民同行」 罷免戰升級政黨對決

民進黨昨天舉行全國黨代表大會，兼任民進黨主席的賴清德總統不再遮掩，向全黨發出罷免總動員令。他表示，藍白在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，中國又文攻武嚇不斷，台灣人民有感於國家安危，不但有「青鳥」飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

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金曲36評審內幕／呂士軒一輪勝出 魏如萱3輪終突圍

最受關注的歌王歌后獎項，女歌手被視為「死亡之組競爭」，魏如萱於第三輪投票勝出，勇奪個人第二座金曲歌后；而男歌手部分則爆出冷門，由饒舌歌手呂士軒以「好聲豪氣」專輯在第一輪就突圍勝出，還一舉終結蕭煌奇第五座歌王夢，也擊碎柏霖問鼎首座歌王的希望。丁曉雯說：「呂士軒不只是會唸也會唱，說唱之間節奏流暢、轉折精彩，整體質感讓人驚艷。」

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中國時報

賴清德：大罷免 黨與公民同行

民進黨28日舉行全國黨員代表大會，身兼黨主席的賴清德總統吹起大罷免號角，批評在野杯葛國防預算及國安法制，並首度明確宣示「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」；立法院長韓國瑜則於反罷免活動中反嗆，若藍營不團結，掉了幾席立委，將來民進黨一黨獨大掌握行政、立法、司法及媒體，這還是民主嗎？

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呂士軒奪歌王 魏如萱2度封歌后

第36屆金曲獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋舉辦，本屆歌王、最佳華語專輯獎皆為首次入圍的嘻哈歌手呂士軒以《好聲豪氣》擊敗眾人奪下；歌后由魏如萱以《珍珠刑》時隔5年2度封后。最大獎年度專輯獎是李竺芯的《Suí 水》，她也以該專輯奪下最佳台語女歌手、最佳台語專輯共3獎，與落日飛車和南韓樂團HYUKOH組成的「AAA」，同為本屆金曲獎最大贏家。

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伊朗1名男子28日在首都德黑蘭一處廣場上手持最高領袖哈米尼（右）和已故最高領袖何梅尼（左）肖像，參加中陣亡的軍事指揮官和科學家舉行的國葬儀式。美國總統川普則再對哈米尼撂下狠話。（法新社）

國內食品中毒通報，去年增至1750件，近萬人受害，雙雙創下新高。圖為宜蘭衛生局稽查疑似發生食品中毒的火鍋店。（宜蘭縣衛生局提供）

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