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    各地高溫炎熱上看36度 午後西半部慎防雷陣雨

    今日各地天氣炎熱，高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區及彰化、雲林、高屏近山區有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

    今日各地天氣炎熱，高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區及彰化、雲林、高屏近山區有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

    2025/06/29 06:54

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（29日）台灣附近水氣增加，南部、東半部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其西半部山區有可能出現局部大雨，其他地區亦有局部較大雨勢，民眾請留意午後天氣變化，外出攜帶雨具以備不時之需。

    氣溫方面，各地天氣炎熱，高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區及彰化、雲林、高屏近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，民眾外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約25至27度。

    空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    週一（30日）、週二（7月1日）台灣附近水氣稍多，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，但整體還是以副熱帶高壓影響的天氣型態，其他地區為多雲到晴。週三（2日）副熱帶高壓仍偏強，氣溫仍偏高，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

    週四（3日）至週六（5日）南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 36 26 ~ 35 27 ~ 33 26 ~ 32

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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