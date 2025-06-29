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    台南仁德袖珍廟會特展 神明世界「微縮工藝」大集合

    民進黨議員郭鴻儀的協助下，全國袖珍廟會特展在仁德登場。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨議員郭鴻儀的協助下，全國袖珍廟會特展在仁德登場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/29 00:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區首見的袖珍廟會特展，28日於運動公園管理中心登場，由在地學子李坤諺發起，全國各地26組團隊共襄盛舉，神轎、陣頭等遶境景況，透過微縮工藝精彩呈現，迷你版的神明世界，引人入勝。

    這場特展由民進黨議員郭鴻儀協助推動，為喜愛以迷你模型來表現廟會文化的年輕人圓夢，有表現精巧工藝的公開舞台。

    「後壁厝仁和堂-李府千歲入火安座大典」特展為期2天，包含微型神轎、陣頭、行台與宮廟，不僅做工精緻，更透過創意，以動態的遶境呈現，隊伍延綿逾900公尺，環繞會場4圈。

    活動中模擬夜間繞境，聲光、音響一應俱全，相關儀式如參拜、進匾、文武陣、交陪境等，以別具特色的袖珍模型，展現傳統文化，如同真實的廟會般，熱鬧非凡。

    仁德區長黃素美說，台南是「眾神之都」，宗教優質化需要多元、創新，尤其走入日常生活，為年輕人扎根良善的信念，共同打造環保的廟會活動。

    黃素美表示，市長黃偉哲上任以來，積極要求持續推動宗教優質化政策，微型廟會就是典範之一，沒有敲打鑼鼓、燃放鞭炮的干擾，雖為袖珍模型，但各元素具備，對神明與宗教的崇敬，更加深入人心。

    郭鴻儀提到，在地生活超過50年，跑過的宮廟不計其數，當初收到發起人李坤諺的企劃，第1個想法是「後壁厝仁和堂」在哪裡？深談後，才了解是一群熱愛廟會文化少年的虛擬世界。

    李坤諺從小學習製作迷你模型，而自成一門，取名「仁和堂」；這些少年除平時參與實體廟會外，也將親身見聞，以微縮工藝來還原。

    郭鴻儀強調，袖珍模型愛好者遍及全台各地，這次齊聚，等於展現出難得的南北融合選境意象，成為活動的亮點之一，值得來參觀，給年輕人加油、打氣。

    袖珍廟會特展在仁德區運動公園管理中心登場。（記者吳俊鋒攝）

    袖珍廟會特展在仁德區運動公園管理中心登場。（記者吳俊鋒攝）

    透過微縮工藝，精彩呈現神明世界。（記者吳俊鋒攝）

    透過微縮工藝，精彩呈現神明世界。（記者吳俊鋒攝）

    袖珍廟會特展在仁德區運動公園管理中心登場，以迷你模型呈現遶境場景。（記者吳俊鋒攝）

    袖珍廟會特展在仁德區運動公園管理中心登場，以迷你模型呈現遶境場景。（記者吳俊鋒攝）

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