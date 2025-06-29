遊樂園、好市多新商場助攻！高雄輕軌「末段班」車站可望洗牌

高雄輕軌C6經貿園區站，明年中旬後可望因為近新商場進駐、擺脫墊底包袱。（記者王榮祥攝）

2025/06/29 00:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄機廠將變身全台最大室內全齡遊樂園，好市多台灣起家厝將搬家，兩處人氣場址剛好都鄰近輕軌運量「末段班」車站，新樂園、新商場明年就定位後，輕軌末段班排名有機會大洗牌。

好市多全台首家門市高雄店將遷到亞洲新灣區80期重劃區，今年2月動土，規劃4層樓、約1萬3千餘坪，是目前高雄店兩倍大，因為沒地下室，預計明年中旬可跟隔壁的「東南米樂PLAZA」一起開幕。

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好市多與東南米樂可望串聯鄰近的台鋁商場、家樂福、IKEA，擴大亞灣商圈規模，穿越其中的輕軌動能預期也會加大，特別的是靠近該區的C6經貿園區站，在輕軌38站 長期墊底（今年上半年日運量177人次），有機會跟者商圈擴大而脫離末段班車站。

住在C6經貿園區站附近的民眾對此略感保守，直言好市多新址其實離C7軟體園區站較近，應該是C7乘客會變多；也有人覺得好市多進駐新址後，對C6、C7多少都有幫助，相信C6不會再是「壓軸」。

類似情況出現在輕軌C35凱旋武昌站，今年上半年跟去年上半年運量，都是38站中倒數第5（今年上半年日運量367人次），不過該站靠近台鐵高雄機廠，市府正改造廠區成為全台最大室內全齡遊樂園，預計今年底完工、明年農曆年前開張，屆時C35凱旋武昌站也很有機會凝聚人氣。

高捷分析，車站與商圈相輔相成，靠近車站的商圈有助於帶動人潮，新的商圈或景點同樣可為車站挹注動能，看好新商場、新樂園與鄰近輕軌站相互拉抬，也歡迎民眾多利用大眾運輸走逛大高雄。

好市多亞灣店與東南米樂已動工，預計明年中旬可開張。（記者王榮祥攝）

輕軌C19馬卡道站日均運量倒數第二，明年可能因為新商場跟新樂園開張，運量排名會有變化。（記者王榮祥攝）

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