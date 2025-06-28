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    少子女化衝擊! 屏東7私校退場 9校苦撐中

    華洲工家校地仍在清算中。（記者葉永騫攝）

    華洲工家校地仍在清算中。（記者葉永騫攝）

    2025/06/28 23:14

    〔記者葉永騫／專題報導〕屏東縣私校停辦的情形愈來愈嚴重，停辦的大專院校有永達技術學院、高鳳數位內容學院，高中職則有志成商工、明德高中、華洲工家、日新工商、東港新基高中，已有7校退場，只剩美和、大仁科大、慈惠醫護及4所高中職及2所小學，共9所私校仍在苦撑。

    屏東縣在少子化的影響下，20年前開始出現學校停辦退場的情況，到了10年前狀況更加嚴重，高鳳數位內容學院、永達技術學院停辦，接著東港新基高中、華洲工家等學校陸續停辦退場，私校的經營更加困難，3年前日新工商停招，去年陸興高中被列管，社會變遷的速度來的又急又快，讓私校對面對衝擊，往往難以招架。

    至於退場停招的學校，剩下的校地和校產設施，除了早期符合私校退場條例的明德高中成功土地重劃外，其他如志成商工、華洲工家、東港新基高中等目前仍然閒置，教室等建築物放任毀壞，相當可惜，只有高鳳數位內容學院轉型由崇華國小接收，永達技術學院則在去年由縣府收購，正在進行整體的規劃。

    屏東縣長周春米表示，永達的校地未來可以做為高科技教育人才的示範基地，或其他的用途。教育處說，華洲工家及志成商工等兩校，現正進行法院清算程序中，日新工商停招，東港新基高中正由法院進行清算程序。

    前高鳳數位內容學院校長謝捷晃指出，私校的經營真的很困難，因為少子化讓學生數無法增加，像接手高鳳的崇華國小雖然10年來很努力經營，但仍不敵大環境的影響，難以再擴增，教育面臨的困難和問題，有待整合和檢討。

    永達技學院的校園雜亂。（記者葉永騫攝）

    永達技學院的校園雜亂。（記者葉永騫攝）

    高鳳數位內容學院變成崇華國小。（記者葉永騫攝）

    高鳳數位內容學院變成崇華國小。（記者葉永騫攝）

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