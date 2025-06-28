金門新地標！3米高巨型「花蛤」亮相

金門縣金湖鎮公所為巨型「花蛤」裝置藝術舉辦啟用典禮，鎮民代表陳秀卿與人偶裝置「互動」。（記者吳正庭攝）

2025/06/28 23:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮公所今天為成功海灘旁高3公尺、寬4公尺，由文化部認證傳統匠師蔡鴻儀打造的巨型「花蛤」裝置藝術舉辦啟用典禮，還有花蛤放流活動，也為年度夏季「花蛤季」揭開序幕；現場有家長反映，鎮公所宣導「花蛤保育」力道不足，要再加油，還有花蛤周邊的安全設施過於簡單，鎮公所表示會再檢討。

金湖鎮公所2023年在復國墩漁港推出「嗆蟹」地景藝術，刮起一陣打卡旋風，今年再以成功海灘特產「花蛤」為主題，打造高3公尺、寬4公尺的巨型「花蛤」，日前還沒完成周邊安全設施，已吸引許多遊客朝聖。金湖鎮長陳文顧與鎮民代表會主席蔡乃靖等多位代表及里長為大「花蛤」剪綵，並在成功出海口舉辦40萬顆花蛤苗放流活動。

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遊客反映，巨型「花蛤」附近的安全措施不夠扎實，鐵杆、鐵鍊過於纖細，萬一有人失足，恐怕「擋不住什麼」；蔡乃靖說，「花蛤」周圍的石頭上，有許多過去駐軍以水泥固定碎玻璃作為防禦功能的小凸起，對於不知情的遊客，有很大的安全隱憂，要求鎮公所盡速磨平。

此外，花蛤放流時，也有家長反映，已有多位議員質詢，縣府也作過宣示，要對花蛤的保育強力宣導，例如「花蛤直徑小於2公分（大約1枚1元硬幣的大小），就不要採捕」；家長指出，現場只聽到短暫的花蛤保育廣播，給人「應付」的感覺。花蛤保育看板釘在圍牆，一點也不醒目，質疑縣府執行力不足，鎮公所宣導力道不夠。

金湖鎮公所表示，花蛤（金門話稱：「沙ㄙㄨㄟˋ」），以「花蛤意象」為主題打造專屬地景地標，象徵金門人對大海的依戀與對傳統產業的珍視，希望花蛤不僅是1道「海味」，也能成為金門文化的象徵之一。

鎮公所表示，有關代表會、遊客及家長的建議，會再檢討。

巨型「花蛤」裝置藝術啟用，鎮長陳文顧（右六）、代表會主席蔡乃靖（左六）等多人出席。（記者吳正庭攝）

金湖鎮長陳文顧為「花蛤」啟用致詞，後方的安全設施被遊客質疑安全性不足，陳文顧要求承辦單位立刻檢討。（記者吳正庭攝）

金湖鎮公所舉辦花蛤放流，許多家長帶著小朋友一起參加。（記者吳正庭攝）

有家長反映，成功海灘設置的「花蛤保育」宣導看板釘在圍牆，太小了，一點也不醒目。（記者吳正庭攝）

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