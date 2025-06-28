台北市首座社區關懷候車亭揭幕 獻給已故推手里長馬念慈

台北市首座社區關懷候車亭「西村拾憶站」揭幕啟用。（記者董冠怡攝）

2025/06/28 22:47

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府和信義區西村里、議長戴錫欽、台北市室內設計裝修商業同業公會融合在地文化、社區記憶與節能永續，推動「西村拾憶站」計畫，今天舉行揭幕儀式，市長蔣萬安、議長戴錫欽和立委徐巧芯共同將全市首座社區關懷候車亭，獻給重要推手、已故里長馬念慈，場面溫馨感人。

蔣萬安說，「西村拾憶站」是台北市第一個社區關懷候車亭，結合太陽能、多媒體螢幕兼具休憩功能，為打造巷弄美學的成功案例。拾起技藝的候車站，顧名思義，就是想讓西村里許多長者或是年輕人陪伴父母、爺奶，有需要時可以去坐坐，聊天吹風回顧往事，希望未來可以推廣到其他社區。

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戴錫欽指出，西村里是標準高齡化社區，馬念慈生前考慮到很多長者到了一定年紀，可能逐漸出現失智情形，當長者看到候車亭，或許會想起多年前在路邊等公車的景象，但這裡很安全，照明設備充足，也不會走到馬路上，等到用餐時間，家人可以來到此處接回，非常用心。

「西村拾憶站」是虛擬公車路線的起站，設於忠駝國宅乙區，沿途「停靠」西村關懷據點、西村區民活動中心、台北市立信義幼兒園、西村招財門香花園區、西村首發都更園區（忠駝國宅甲區）5站，串聯社區發展歷程與居民共同回憶，公私合力回收廢棄待淘汰的公車站亭，透過室內設計裝修協會幫忙，弄得美輪美奐，每個站點由QR Code連結至網站，訴說西村的過去、現在及未來。

徐巧芯提到，站名是由馬念慈構思，如今他也成為眾人回憶的一部分。今天的揭幕儀式意義重大，不只是一個車站的模樣，也讓人回想起古早時候人與人之間的溫暖，同時記得曾有一名很認真負責的里長，對在地貢獻良多。

今天也在活動中心舉辦公益園遊會，提供美味小點和折氣球，藉此深入社區安排多項政令宣導，包括「臺北扶老．軟硬兼施」居家修繕補助、長者疫苗接種、節能減碳與交通安全，吸引上百名里民熱情參與。

台北市長蔣萬安（中）、議長戴錫欽（右）及立委徐巧芯（左）將「西村拾憶站」獻給已故里長馬念慈。（記者董冠怡攝）

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