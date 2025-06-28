巴大雄來了全場瘋狂！屏東「獅子好芒」音樂節 膾炙名曲唱一輪

巴大雄登台舞台魅力驚人。（記者陳彥廷攝）

2025/06/28 22:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣獅子鄉公所今天舉辦《獅子好芒．芒果狂想音樂節》下午開幕，由於事前歌手巴大雄要登台的情報就已傳出，今天是吸引大批民眾前來現場，準備同歡，而巴大雄一登台果然也不「嘴軟」，帶來的4首歌全是近年成名曲，全場堪稱陷入瘋狂。

獅子鄉公所今年結合農產活動與原住民熱愛的音樂活動，打造新型態的《獅子好芒》活動，今年除了台北三創及屏東太平洋百貨的一日快閃銷售外，今天現場演出部分，果香小舞台於白天邀請多組獅子鄉在地創作者與舞蹈團體接力演出，傳遞部落的節奏與生活風景。

請繼續往下閱讀...

傍晚開始，焦點轉至果香音樂夜主舞台，邀請Boxing樂團、FOCUS樂團、沈昉禎、巴大雄、謝正男等重量級卡司輪番登場，搭配燈光、音浪與芒果香氣，在獅頭山廣場掀起高潮。

今天屏東的歌壇夜空是相當熱鬧，不僅知名歌手田馥甄於恆春古城旁舉辦「田調」演唱會，屏東的原名歌手紀曉君也獲得金曲獎的原住民專輯獎，至於來到獅子鄉的巴大雄，也是備受歌迷期待，雖非壓軸，卻是來了滿場的觀眾要聽歌。

巴大雄首先登台就帶來「最粗的戀人」，「可不可以放進去一下下就好」、隨後就是「那位太太」、期間不只有兒童粉絲跑上台伴舞，巴大雄下台時與粉絲互動時更是有許多歌迷與他自拍，他也都來者不拒，最後以最新的「舅媽」結尾，將膾炙人口的成名曲全都唱一輪，台下可說是全都嗨起來，為活動掀起高潮。

獅子鄉公所指出，今年活動周邊的「芒潮市集」與「文化慢旅行」同樣熱鬧登場，推出芒果主題商品、芒果料理創作與食農 DIY 體驗，不少親子與遊客也在「共生連結」藝術裝置中，留下屬於自己與土地的記憶。為提升參與感，主辦單位同步推出打卡贈禮、集點兌換與限量芒果禮盒優惠等好康活動，希望讓外界看到獅子芒果的好。

期間還有觀眾變身舞者上台與巴大雄同樂。（記者陳彥廷攝）

巴大雄下台與粉絲互動。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法