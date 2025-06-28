金門表揚「金鑽婚」62對「新人」 陳福海允明年獎金加碼

金門縣長陳福海（左四）帶著另一半許梨羡（左一），也是一身喜氣，引領62對金鑽婚夫妻手牽手走紅地毯。（記者吳正庭攝）

2025/06/28 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉行金鑽婚（結婚50週年）表揚活動，縣府為62對「新人」精心打扮，縣長陳福海看到大家神采奕奕，當場開心加碼，明年不但要為長輩準備點心，還要提供每對夫妻2000元，作為子女陪同長輩上台展現家庭創意的基金。

縣府表示，為讓活動更具儀式感，為接受表揚的夫妻準備白色婚紗、襯衫及領結，並邀請專業「新娘秘書」為阿嬤精心打扮。陳福海帶著另一半許梨羡，也是一身喜氣，引領62對金鑽婚夫妻手牽手走紅地毯。

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陳福海說，長輩以前的日子很辛苦，結婚想要穿婚紗、走紅地毯，不知道有多難，現在環境好一點，讓他有這個機會，為各位鄉親打造一個更幸福的島嶼。

他說，看到長輩一大早起來忙著梳妝、著裝很累，決定明年再加碼，要為大家準備點心，讓長輩等候上台時間不會餓肚子，另外，他看到有很多家庭，有子女專程從台灣本島回金門，還設計了家族服裝、拉布條，暫時決定明年提供每對獲選夫妻的家庭2000元，讓大家發揮創意。

他看見獲表揚的夫妻中，有1對夫妻是「白金婚」，女兒和女婿參加「金婚」，非常難得；他說，看到大家如此幸福，他也很高興，要陪著大家一起走下去。

金沙鎮長吳有家向獲白金婚表揚的鎮民陳光慈、卓玉女夫妻請安時，曾問兩人結婚60年是否吵過架？兩人都搖頭，卓玉女想了一下向吳有家說，如果真的要吵架，「恐怕還要去向人家請教該怎麼吵架？」，簡短的回話，道盡夫妻牽手一甲子的小「蜜」方。

縣府原受理報名有白金婚（結婚70週年以上）夫妻3對、鑽石婚（結婚60週年）夫妻19對、金婚（結婚50週年）夫妻5對，有3對無法到場；縣府在金湖飯店為每對獲表揚夫妻準備1桌筵席，讓各家族圍爐團聚，場面溫馨。

金沙鎮長吳有家（右）向獲白金婚表揚的鎮民陳光慈、卓玉女夫妻請安，兩人透露夫妻牽手一甲子從來沒有吵過架。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行金鑽婚表揚活動，金湖國小表演「芭蕾森林藝享曲」獲得滿堂采。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行金鑽婚表揚活動，有的家庭穿上客製化「制服」亮相，十分亮眼。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行金鑽婚表揚活動，現場充滿溫馨、祥和氣氛。（記者吳正庭攝）

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