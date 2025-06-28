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    屏東「獅子好芒」吃一波 落山風+海風淬鍊的愛文芒果超香

    獅子鄉長朱宏恩推薦「獅子好芒」，獅子鄉的愛文芒在海風吹拂和落山風淬煉下風味特香。（記者陳彥廷攝）

    獅子鄉長朱宏恩推薦「獅子好芒」，獅子鄉的愛文芒在海風吹拂和落山風淬煉下風味特香。（記者陳彥廷攝）

    2025/06/28 22:41

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東愛文芒果今年受到極端天氣影響，初期產量大減，價格增高。主要產地之一獅子鄉鄉公所舉辦「獅子好芒」活動，今天在台1線旁獅頭山廣場登場，匯集各式美食、產銷芒果，晚上的「芒果狂想音樂節」則有巴大雄等人開唱，湧入大批人潮吃芒果、嘗美食、聽音樂。

    獅子鄉公所今年首次融合音樂、文化藝術創作與地方農業，打破傳統農產活動框架，以「芒果狂想音樂節 SISIGU MANGO FANTASY」為題，轉型為創新型地方文化節慶，不僅有芒果，更有悠揚的樂聲在獅頭山下迴盪。

    獅子鄉長朱宏恩說，獅子鄉的命名來自廣場旁邊的獅頭山，今年打破以往農產活動框架，結合音樂活動舉辦別具意義。獅子鄉的愛文芒果全台最早出產，今年年初異常氣候，以致於產量減少一半以上，還好最後一批花期老天眷顧，為產量拉了尾盤。

    朱宏恩說，獅子的芒果不僅有太平洋的海風吹拂，冬天還有落山風，兩相交互淬煉下誕生了風味特香的愛文芒果，今年結合音樂節，請原住民歌手為獅子鄉的驕傲及文化發聲。

    獅子鄉公所說，活動周邊的市集集結10個擁有產銷履歷與3章1Q的果樹產銷班，及「地方創生成果展」，完整呈現獅子鄉從農業、品牌、行銷到文化轉譯的豐碩成果。傍晚則邀請Boxing樂團、FOCUS樂團、沈昉禎、巴大雄、謝正男等重量級卡司輪番登場，搭配燈光、音浪與芒果香氣，在獅頭山前廣場掀起高潮。當日推出的6公斤獅子小農芒果禮盒以900元優惠價熱銷，前100箱加贈的「根本一幅畫」主題運動毛巾，也迅速搶完。

    朱宏恩說，「獅子好芒．芒果狂想音樂節」不僅是活動，更是推廣獅子鄉文化與農業價值的重要平台，透過盛會，讓更多人了解這片土地的故事，感受在地居民的熱情與努力，也希望能讓每位參與者都留下美好回憶。

    朱宏恩也邀請縣內許多鄉鎮長前來，九如鄉長藍聰信遠道而來，甚至還有苗栗南庄鄉鄉長也到場力挺。原住民族委員會主委曾智勇辦公室主任顏成仁、屏東縣政府農業處長鄭永裕、立委蘇清泉及在地民代、仕紳都到場。

    獅子鄉公所舉辦「獅子好芒．芒果狂想音樂節」，行銷愛文芒果和獅子鄉的土地故事。（記者陳彥廷攝）

    獅子鄉公所舉辦「獅子好芒．芒果狂想音樂節」，行銷愛文芒果和獅子鄉的土地故事。（記者陳彥廷攝）

    獅子鄉長朱宏恩邀請多名縣內鄉鎮長出席盛會，連九如鄉長藍聰信都來了。（記者陳彥廷攝）

    獅子鄉長朱宏恩邀請多名縣內鄉鎮長出席盛會，連九如鄉長藍聰信都來了。（記者陳彥廷攝）

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