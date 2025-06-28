桃園「大溪大禧」熱鬧遶境！連3週末戲劇、導覽至關公生日

居民共創6個神明揹偶與大溪國小Q版大仙尪踩街表演。（大溪木博館提供）

2025/06/28 21:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市大溪區傳承百年的「大溪大禧」今天開幕，由壞蛋王老五搖滾樂團搭配大溪同義社北管演奏慶典新創樂曲，並由新勝社飛龍團及慶典進校成果的福安國小神龍小隊共同展演，呈現傳統慶典新創詮釋、及慶典藝陣代代傳承的精神，為慶典揭開序幕，接續推出連續3個週末的各式精彩體驗活動，讓大家融入大溪慶典生活。

「大溪大禧」由大溪木博館與大溪普濟堂舉辦，歡慶關公生慶典一路至7月18日，透過祝福踩街、劇場展演、體驗活動、慶典氛圍裝置，讓大家走入大溪體驗慶典生活，今年的「祝福踩街」，除了呈現傳統遶境隊伍，特別設計歷史復刻隊伍加入，透過老照片徵集，大溪大禧期間沿著老城區遶境路線布置多處大型老照片展示牆，戰後遶境隊伍中有舉大旗、扛宮燈等兒童隊伍、扮裝時髦的女子龍鳳隊、戴著帥氣墨鏡的墨斗陣青年們，還有曾風華一時的西樂隊。

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市長張善政表示，今年「大溪大禧」邁入第七屆，大溪人稱的「迎六月廿四」就是「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」，活動除了有為大溪大禧及關聖帝君聖誕創作6首全新歌曲外，今年參與活動的神尊也煥然一新，由國小學生親手製作的創意神像與舞龍，展現在地文化的傳承與創新。

「大溪大禧」精彩體驗活動，首週以戲劇走讀打頭陣，推出《鄉味劇場》和《河港劇場》2條路線，結合街區走讀、環境劇場和在地美食，帶領民眾感受大溪熱情的請客與生財之道。

第2週7月3日至6日辦4場「祭典夏令營」，以及2場中英文雙語導覽的「雙語慶典遶 DAXI」體驗遊程，結合慶典生活主題的深度導覽，還可以體驗社頭夜練，讓大溪最在地原汁原味的慶典文化，跨越語言的限制讓更多國際友人也能深入了解。

第3週重頭戲，7月12日、13日晚上7點在普濟堂廟埕演出文化劇場《想阮少年時》，訴說跨越3個世代、大溪人和關聖帝君及迎六月廿四慶典的深厚情感連結，由專業劇團、在地居民及社頭共同演出，同場加碼同人社放映《我的將軍我驕傲-大溪同人社將軍組裝紀錄片》，扛起神轎、為神明出陣做事的光榮與地方認同，由大溪人來演自己的故事。

新勝社飛龍團及福安國小神龍小隊共同展演。（大溪木博館提供）

壞蛋王老五搖滾樂團搭配大溪同義社北管演奏慶典新創樂曲。（大溪木博館提供）

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