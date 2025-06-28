罰單陷阱？彰化台1線槽化線未「畫好畫滿」 警：行駛空白區也會罰

彰化台1線槽化帶沒有「畫好畫滿」，行駛中間空白區（紅框處）也是違規會吃罰單。（記者劉曉欣攝）

2025/06/28 22:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台1線彰化市區段多處路口都可以看到新劃設的槽化線，但有的路段的槽化線卻沒有「劃好劃滿」，讓民眾擔心是罰單地雷。對此，彰化警方表示，槽化線是平面版的安全島，不能跨越與停車，就算沒有「劃好劃滿」的白實線是道路邊線，汽機車駛出路面邊線，照樣可以開罰！

台1線彰化市區段今年全面劃設多處路口的槽化線，以彰化市八卦山牌樓段的中山路、孔門路口4個轉角，槽化線全部畫好畫滿，大多數民眾都知道，槽化線就是不能壓線，也不能停車。但在中山國小、台化一帶的路段，有的槽化線卻只有畫在路口兩端，讓不少機車騎士騎到懷疑人生。

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有民眾表示，因為有槽化線的路段要騎在車道，看到沒有槽化線的地方，又趕快騎到槽化帶的空白區，往往不知如何是好，如果一直騎車道外側，又會碰到槽化線，但看到有槽化帶區有空白處，又想要轉進去，卻又害怕被檢舉開單。

警方指出，用路人如果看到槽化線，就應該知道這是平面式的安全島，等同分隔島的延伸，不只禁止用路人跨越槽化線，也不能在槽化線停車。一旦跨越槽化線，違者開單可罰900元至1800元；如果在槽化線停車，可罰600元以上，1200元以下罰鍰。

而當槽化帶沒有全區「劃好劃滿」白斜線的時候，警方強調，槽化帶與車道之間所畫的白實線是道路邊線，當汽機車駛出路面邊線，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第12款「任意駛出邊線」，可處600元以上1800元以下罰鍰。

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