台南信義街硓咕石黃宅 述說「一條巷弄兩段記憶」

台南信義街硓咕石黃宅開放參觀。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/28 23:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區有一條不寬的巷弄信義街46巷，走過這裡的人或許未曾多留意，但巷內一棟橫跨3個門牌的老宅，靜靜述說著兩個家族、清治時期到昭和時期百年交疊的故事。

「台南信義街硓咕石黃宅」臉書粉專揭開這棟老宅百年身世。這裡原稱「中街」，清代為熱絡的五條港區，鄰近新港墘，舊稱「咾咕石港」，船隻曾在此以石壓艙。日治時期行政改制，中街成為信義街1巷，戰後又演變為現今的信義街46巷。黃姓人家自屏東林邊遷來，落腳於此，1926年開始購地築宅，黃宅雛形出現。

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歷史地圖和登記資料顯示，黃孫快購置土地建宅前，這裡原有兩座狹長的二進式街屋（現稱左街屋與右街屋），以及一座前庭寬闊的三合院。黃孫快大規模改建，保留了左右兩座狹長街屋形式，原本即規劃為商店營業使用；而中間位置，則打造出隱私性高、規模氣派的四合院作為家族主要居所。

昔日豪宅融合台灣傳統合院與洋樓形式，1樓為客廳，2樓設有公媽廳與多間臥室，屋後還有別緻的八角形水池與通往86巷的小巷。宅第對街曾是台南紡織發源地「新復興紡織廠」所在地，是戰後台南工業繁盛的見證。昔日廠聲隆隆，如今已歇業，與黃宅一同成為城市靜默的時光容器。

然而，黃宅不僅是一個家族的記憶，還承載著另一位歷史人物的遺跡。根據地方耆老與文史調查，宅邸中幾條花崗石花架，可能來自晚清武舉人胡澄淵的舊宅。他曾經積極運送糧草支援劉永福抗日；府城陷落後，他帶著家人暫時回到祖籍中國紹安避禍。日治初年返台隱居，他堅拒日本政府徵召，專注於地方事務，曾捐資修橋鋪路，深受鄉里敬重。

如今宅毀人去，但留下建築與傳說。新屋主、義昌文教基金會董事長許志鋒買下老宅，提供建築教育、創作實驗及展覽空間基地，難得一見精緻典雅私有老宅願意釋出開放。開幕首展成大建築系師生展，7月還有《台南建築三年展衛星展》、《ADA新銳建築展》。如今走入信義街46巷，眼前或許只是一堵斑駁老牆、一道低矮門廊，卻不只是家屋，而是台南五條港從清領、日治到當代的時空摺頁，為這座百年宅邸揭開全新篇章。

台南信義街硓咕石黃宅變身為建築美學教育展演空間。（記者洪瑞琴攝）

台南信義街硓咕石黃宅百年老宅未修復前樣貌。（擷取自「台南信義街硓咕石黃宅」臉書粉專）

台南信義街硓咕石黃宅百年老宅未修復前樣貌。（擷取自「台南信義街硓咕石黃宅」臉書粉專）

台南信義街硓咕石黃宅承載府城五條港歷史故事。（記者洪瑞琴攝）

硓咕石黃宅保留斑駁牆面融入現代時空。（記者洪瑞琴攝）

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