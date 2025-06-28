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    百萬國產檜木桌亮相 東勢林業文化園區「天生我材營本舖」登場

    百萬國產檜木桌「千歲靜語」。（林業署提供）

    百萬國產檜木桌「千歲靜語」。（林業署提供）

    2025/06/28 22:04

    〔記者張軒哲／台中報導〕暑假將至，林業及自然保育署台中分署今（28）日攜手台中科技大學推出「天生我材營本舖」，即日起至8月12日在東勢林業文化園區展示75件創意木作，其中以重量級作品「百萬國產檜木桌」最吸睛，以五大展覽主題一窺台中科大創意商品設計系學生的設計構想，引領民眾走入充滿溫潤質感與文化的森活新境界，體驗與木共有的生活體驗。

    「天生我材營本舖」透過木作店鋪的概念，集結台中科大師生創作巧思，運用分署提供的漂流木與枯危木，打造出百萬級全實木的「千歲靜語」臺灣扁柏桌椅組，以台灣櫸製成的「森林共鳴」會議桌椅及台灣杉「杉林寶盒」收納盒；更以小徑木材料開發出木鑽花器、融蠟燈、林木時分、銅木韻髮飾等結合日常生活的多樣性文創用品，由不同樣貌展現國產材利用的無限可能。

    林業署台中分署指出，為使木育向下扎根，延續近年推動天生我材營本舖核心精神，透過課堂學習，將國產材材料融入課堂教學設計店鋪理念，打造出森食堂（食器）、木質部（家具家飾）、文森小舖（文具）、森聲商行（電器用品）及遊木民族（玩具）等五大店舖主題。在這次展覽中，台中科技大學師生發揮創意，賦與枯危木及漂流木新生命，兼顧生活美學及永續理念，攜手實踐「在地生產、在地使用」的目標，達成永續利用在地資源，打造低碳木生活。歡迎民眾在盛夏時分，走訪東勢林業文化園區，感受不一樣的森活木趣。

    文森小舖透過文具商品的設計，呈現國產材在日常小物上的多元應用。（林業署提供）

    文森小舖透過文具商品的設計，呈現國產材在日常小物上的多元應用。（林業署提供）

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