食物中毒通報創新高！去年近萬人受害 近半數查無原因

2024年食品中毒通報達1750件、近1萬人受害，雙雙創下新高。示意圖，與新聞無關。（記者邱芷柔攝）

2025/06/28 21:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署統計，去年（2024年）食品中毒通報達1750件、近1萬人受害，雙雙創下新高，其中有超過7成案件發生在供膳營業場所，外食風險不容忽視。值得注意的是，超過半數案件至今查無病因，食藥署提醒，夏季高溫下細菌與病毒滋生速度加快，民眾無論內用或外帶，都應提高警覺，落實衛生。

根據食藥署統計，近5年食品中毒通報案件，2020年555件、2021年505件、2022年565件、2023年升至633件、2024年激增至1750件，患者人數也從前年的5196人，增至9045人，幾乎翻倍。

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食藥署食品組簡任技正周珮如分析，去年通報數大幅增加，與年初寶林茶室中毒事件引發的社會震撼有關，事件之後，民眾與醫療院所的食安意識明顯提升，對疑似食品中毒的症狀更為警覺，也讓地方衛生機關的通報數量大幅成長。

台北榮總臨床毒物部主任楊振昌表示，重大事件確實會提高民眾對食安的敏感度，出現疑似症狀就會通報，除了確認自身健康，有時也希望藉由政府介入調查，釐清責任，向業者求償。此外，近年氣候越來越熱、外送飲食盛行，增加保存不當的風險，加上國人飲食趨勢改變，追求少鹽、少糖、少防腐劑，也讓細菌與病毒有更多繁殖機會。

去年有973件、3465名患者的中毒案件查無病因，另有272件無法判定涉事食品。楊振昌分析，很多民眾吃完出現症狀才通報，等衛生單位到場，食物早已售完，檢體不足難驗出病原；即使驗出，若人體與食物檢體無法相互佐證，也難以確認感染來源。

楊振昌說，衛生單位已展開檢討，過去須群聚才啟動調查，現在只要1人重症也會介入，並強化流行病學調查，透過問診與發病時間比對補強證據。寶林茶室案發後，食藥署也加強蒐集國內外發生過的案例，即使是罕見的食物中毒案，也納入建立資料庫。查無病因的問題沒有單一解方，但透過檢體保存流程、介入時間點的優化，以及完整資料庫的建立，相信台灣的食安防線會越來越完善。

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