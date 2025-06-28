行人庇護島要被「雙重保護」？彰化交通單位說話了

彰化市彰南路的行人庇護島，除了防撞桿，還放交通錐來雙重保護。（取自彰化人大小事）

2025/06/28 20:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了告別「扭扭大道」惡名，彰化市彰南路道路進行改善工程，但行人庇護島一再被撞，先是安裝防撞桿，如今又放了交通錐，形成「雙重保護」。彰化工務段表示，交通錐只是加強警示，後續就會移除！

彰化市彰南路改善工程，主要是在15處路口進行「偏心」車道及標線調整工程，讓左轉車輛在路口有專用車道，不會與直行車輛搶道，撕去以前「扭扭大道」的標籤，並設置行人穿越線與庇護島，但道路改善以來，卻一再發生車輛撞上庇護島，引發地方熱議。

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彰化工務段段長廖志彬表示，彰南路把路口的行穿線，從原本劃設在路口，直接後退，讓行人在穿越馬路時，可以有行人庇護島的保護。

廖志彬表示，民眾可能還不習慣路口有行人庇護島，所以加上黃色防撞桿來警示，目前又放上交通錐，只是加強警示，未來就會移除。

因此，針對有民眾誤以為行人庇護島，是在原有的交通島，再增加的區塊，對此，廖志彬強調，彰南路的行人庇護島是原有交通島的一部分，也就是說，彰南路現有的交通島長度，並沒有比原有的交通島來得長，而是跟以前長度完全一樣，希望用路人在市區的路口轉彎，能夠減速慢行，保護行人，共同守護行車安全。

彰化市彰南路行人庇護島一再被熱議，但其實庇護島為原有的交通島一部分，長度並沒有加強。（記者劉曉欣攝）

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