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    漁港變身搖滾區！彰化王功漁火節首日萬人朝聖 480秒煙火嗨爆

    晚間8點施放煙火，長達8分鐘煙火秀，點亮王功夏夜。（記者陳冠備攝）

    晚間8點施放煙火，長達8分鐘煙火秀，點亮王功夏夜。（記者陳冠備攝）

    2025/06/28 20:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王功漁火節今晚開趴啦！彰化縣年度盛事「王功漁火節」今、明兩天在芳苑王功漁港熱鬧展開，現場舉行千人烤蚵等活動，吸引上萬人前往體驗，晚間重頭戲「海洋音樂會」上場，整個漁港瞬間變成露天大型舞池，high翻現場。

    王功漁火節今年邁入第21屆，是全台歷史最悠久的海洋音樂季之一。活動從今天上午就湧入大批遊客，傍晚6點不到，王功燈塔旁已擠進超過3000人等著開唱。晚間6點10分，由DJ Swallow妖嬌率先炒熱氣氛，接著王水源、向蕙玲、Ozone、宇宙人接力登台，音浪滾滾，現場觀眾跟著節奏一起搖擺。

    縣府表示，兩天的活動不僅有祈福嘉年華、千人烤蚵、美食體驗，最吸睛的還有長達480秒的夜間煙火秀，今年煙火特別以「海洋奇觀」為主題，打造高達200公尺的巨型水母造型煙火，同時搭配王功橋光雕燈秀，點亮王功夏夜。

    明（29日）晚音樂會卡司同樣堅強，將由PIZZALI、彭聖恩、同理、陳葦接棒演出，壓軸由動力火車重磅登場，嗨唱經典，陪伴民眾度過仲夏最浪漫的海洋夜晚。

    王功漁火節施放長達8分鐘的夜間煙火秀，點亮王功夏夜。（記者陳冠備攝）

    王功漁火節施放長達8分鐘的夜間煙火秀，點亮王功夏夜。（記者陳冠備攝）

    王功漁火節今、明兩天在王功漁港熱鬧展開，現場吸引超過5000人前往體驗，整個漁港瞬間變成露天大型舞池。（記者陳冠備攝）

    王功漁火節今、明兩天在王功漁港熱鬧展開，現場吸引超過5000人前往體驗，整個漁港瞬間變成露天大型舞池。（記者陳冠備攝）

    王水源首次參加王功漁火節表演。（記者陳冠備攝）

    王水源首次參加王功漁火節表演。（記者陳冠備攝）

    彰化王功漁火節重頭戲「海洋音樂會」登場，DJ Swallow妖嬌率先炒熱氣氛（記者陳冠備攝）

    彰化王功漁火節重頭戲「海洋音樂會」登場，DJ Swallow妖嬌率先炒熱氣氛（記者陳冠備攝）

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