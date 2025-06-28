淡水河海音樂季嗨翻 金曲樂團麋先生明接續開唱

新北市河海音樂季系列活動今日於淡水漁人碼頭開場，現場氣氛HIGH。（記者羅國嘉攝）

2025/06/28 20:21

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市河海音樂季系列活動今（28）日於淡水漁人碼頭開場，首場「淡水漁人舞台」匯聚多組原創音樂人與樂團輪番演唱，現場氣氛熱情不減，明（29日）將從下午4時至晚上9時接力開唱，邀請麋先生MIXER等樂團。另外，此次河海音樂季十強賽，將於7月26日於貢寮登場。

首日卡司陣容堅強，由深耕本土嘻哈文化的「兔子先生」率先登場，以《黃色浪潮》掀起台灣饒舌熱潮。接續登場的「來者何人」以角色扮演方式幽默演繹街頭日常，引發全場歡笑。「狀態船」以輕快Funk節奏唱出生活百態，讓觀眾盡情釋放情緒；「帕崎拉PACHILA」則用深刻詞句撫慰人心，成為現場聽眾的心靈港灣。

請繼續往下閱讀...

隨後，「工口紳士」用繽紛多彩的音樂風格掀起律動浪潮，最後由樂團「老王樂隊」壓軸登場，演唱多首代表作，並驚喜宣布即將推出全新專輯，引發現場樂迷陣陣歡呼，將氣氛推至最高潮。明天將再邀請光學虎鯨、哈樂黛Haradise、氣氛休息室、黃宇寒Han、黃子軒與山平快，以及金曲樂團麋先生MIXER等6隊樂團接力開唱。

新北市長侯友宜表示，淡水漁人舞台是新北推動原創音樂的重要據點，也是河海音樂季的象徵地標。市府將持續支持音樂創作與文化創新，盼透過系列活動讓民眾在盛夏中盡情展現自我，共創美好回憶。

此外，新北市觀旅局長楊宗珉說，「海洋獨立音樂大賞」今年共吸引188組創作者報名，經評審初選、會前賽於廿五選拔出前十強，包含共振效應、黑古蒂、卜星慧樂團、撞克茫客、夢遊旅人、DiePression、廢棄物處理部、Ostar Band、MazBar & Lalan、江晟榮。7月26日將於貢寮爭奪「海洋大賞」獎金40萬元及海洋旗，而「評審團大獎」獎金15萬元與「海洋之星」獎金5萬元及獎盃一座。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、「新北市河海音樂季」臉書粉絲專頁或「新北旅客」Facebook及Instagram官方帳號查詢。

新北市河海音樂季系列活動今日於淡水漁人碼頭開場。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜出席河海音樂季系列活動。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法