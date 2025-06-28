人氣爆棚!車埕火車隧道口音樂會 大提琴家張正傑擔綱演出

水里車埕遊憩區「集集鐵道音樂會」，大提琴家張正傑與其領軍的「弦外之音團」擔綱演出。（日管處提供）

2025/06/28 20:05

〔記者張協昇／南投報導〕有南投「祕密花園」之稱的水里車埕遊憩區，28日下午首度在火車隧道口舉行一場「集集鐵道音樂會」，邀請國際知名大提琴家張正傑與其領軍的「弦外之音團」擔綱演出，還結合京劇大師朱陸豪化身「美猴王」表演，吸引來自全國各地遊客聆賞。

日月潭國家風景區管理處表示，此次音樂會由大提琴家張正傑策劃，邀請京劇大師朱陸豪、女高音賴珏妤、男高音林義偉及鋼琴家呂冠葶同台獻藝。張正傑在去年一場演出活動時，野生獼猴意外現身舞台，讓他產生靈感，因而邀請朱陸豪大師化身「美猴王」，搭配多元藝術形式，呈現創新演出內容。

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音樂會以台灣童謠「丟丟銅仔」作為開場，象徵火車與童年記憶的交織；接續以德布西「大提琴奏鳴曲」結合京劇演繹「美猴王偷月」夢境意象；壓軸演出為重新編排的經典京劇「霸王別姬」，詮釋跨文化融合深刻情感與藝術內涵。

日管處指出，此次音樂會也是「台灣仲夏節－鐵道旅遊趣」主題系列活動之一，除音樂會精彩表演外，現場也結合在地特色市集及雙鐵旅遊體驗，邀請民眾深度探索集集支線的文化與自然風貌，藉此推廣永續觀光理念，促進在地產業發展，實現生態保育與觀光發展雙贏目標。

大提琴家張正傑與其領軍的「弦外之音團」，28日在水里車埕遊憩區火車隧道口演出。（日管處提供）

京劇大師朱陸豪化身「美猴王」，在集集鐵道音樂會演出。（日管處提供）

國際知名大提琴家張正傑，結合京劇大師朱陸豪演出，呈現融合東方戲曲與西方古典音樂的跨界藝術創新展演。（日管處提供）

集集鐵道音樂會，吸引大批遊客聆賞。（日管處提供）

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