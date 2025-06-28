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    高雄龍華幼兒園「高雄輕鐵」兒歌 拿下教育部台語特優獎

    教育部舉辦「本土語融入教保活動課程之教學資源教材徵選活動」今在國立台中教育大學頒獎。（教育部提供）

    教育部舉辦「本土語融入教保活動課程之教學資源教材徵選活動」今在國立台中教育大學頒獎。（教育部提供）

    2025/06/28 19:58

    〔記者林曉雲／台北報導〕鼓勵小小孩從小學本土語，教育部舉辦「本土語融入教保活動課程之教學資源教材徵選活動」今（28）日在國立台中教育大學頒獎，高雄市龍華非營利幼兒園，以作品「高雄輕鐵」兒歌，拿下「台灣台語特優獎」，評審肯定從兒歌的音韻和節奏，幫助幼兒掌握語音及理解詞意，無形中提升幼兒的語言表達能力。

    教育部國教署組長王慧秋說明，鼓勵幼兒園教師自編本土語言教材，因地選材，規劃完整的學習課程，讓幼兒在學習中熟悉並運用本土語言，辦理「本土語融入教保活動課程之教學資源教材徵選活動」，共計有14件作品、41名教保服務人員獲獎。

    參與徵選活動的教案共49件，包含閩南語組32件、客語組10件、原住民語組7件，徵選類別包含「兒歌／童謠／童詩類」、「故事／繪本／動畫類」、「教學活動設計教案類」等類，從中評選出特優獎3件、優等獎3件、甲等獎4件及佳作4件，共計14件得獎作品。

    「客語優等獎」得主是屏東縣學正幼兒園作品「不插電運算思維之探索（結合幼幼客語闖通關2.0）」，透過闖關活動將學習與生活融入客語情境中，培養幼兒的邏輯思考力；「原住民族語優等獎」得主是屏東縣來義鄉來義國小附設幼兒園作品「烘！烘！烘！芋頭乾」，透過繪本傳遞原住民的傳統烘芋頭乾工藝，感受部落生活的溫暖團結，以及對自然與傳統的尊重。

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