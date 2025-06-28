岩燒蜂蜜蛋糕出爐啦！台南民眾體驗烘焙課

岩燒蜂蜜蛋糕。（勞工局提供）

2025/06/28 19:45

〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局的勞工學苑又開課了，今天（28日）在麻豆曾文市政願景園區由台南市觀光協會舉辦「幸福體驗岩燒蜂蜜蛋糕」烘焙課程，帶領10多位學員親手製作甜而不膩、富有濃郁蜂蜜香氣的岩燒蜂蜜蛋糕，帶回家與家人一同分享這份幸福滋味。

南市勞工學苑在曾文園區辦過烘焙、插花等研習課程，勞工學苑在曾文園區的廳舍使用率最高也展現學習活力，今天課程請來在食品業任職30年的烘焙講師陳正文授課，他介紹了「幸福體驗岩燒蜂蜜蛋糕」此一創新研發的產品，突破了傳統蜂蜜蛋糕的設計框架，與學員分享美食領域中的創新思維對拓展市場、爭取消費者認同的重要性。課程不僅讓學員了解烘焙師傅背後的故事，也透過實作過程，讓學員將愛與心意融入到作品中，學員學習專注不失歡樂。

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台南市勞工局在南區南門勞工育樂中心開辦勞工學苑，長期以來提供各類休閒育樂課程，特別是烘焙類課程深受勞工朋友的喜愛。但過去，因場地限制，課程多依賴與市區鄰近學校的合作辦理，無法嘉惠南市溪北地區。

台南市勞工局局長王鑫基表示，麻豆曾文市政願景園區啟用後，市府將園區內原台灣首府大學的餐飲專業教室活化，並結合外部專業協會及勞工學苑的豐富辦訓經驗，在曾文園區推出優質的勞工學苑課程，提供溪北民眾就近學習，提升休閒育樂，促進家庭美滿，勞工朋友的反應不錯，未來，勞工局將持續在曾文園區舉辦勞工學苑課程。

南市勞工學苑在麻豆曾文市政願景園區烘焙教室開辦課程。（勞工局提供）

南市勞工學苑在麻豆曾文市政願景園區烘焙教室開辦課程，讓溪北地區勞工朋友就近學習。（勞工局提供）

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