全恩菲到嘉義高跟鞋教堂唱中文歌！魅力十足民眾搶拍

全恩菲唱中文歌，讓現場氣氛超嗨。（記者林宜樟攝）

2025/06/28 19:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣布袋鎮的高跟鞋教堂落成10年，因新鮮感降低，遊客大減，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）進行活化，今天起推出「玩美高跟鞋 布袋吹風chill」系列活動，許多民眾前來逛市集、欣賞韓國藝人全恩菲及福爾摩沙夢想家啦啦隊演出，更吸引百餘名攝影愛好者前來追星，重現觀光熱潮。

雲嘉南管理處長徐振能說，今天活動吸引民眾再度到訪高跟鞋教堂，第二波活動海風長堤晚風市集將在七月每週六日下午五點到晚上九點登場，由布袋商圈展攤、街頭藝人與在地藝文團體表演，表演有薩克斯風、爵士鼓、吉他及古箏等，每晚兩組演出；民眾可上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁，或洽詢雲嘉南管理處瞭解活動規劃。

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今天在地商圈、市集品牌與美妝團隊擺攤，不少親子遊客到場，而全恩菲及啦啦隊演出更吸引許多民眾追星，甚至還有攝影愛好者前一晚就前來占位，全恩菲在現場首次獻唱中文歌，許多民眾搶著錄影留念；從外縣市前來追星的民眾說，雲嘉南管理處邀請全恩菲和啦啦隊，讓他首次到訪高跟鞋教堂，雖然天氣炎熱，但高跟鞋教堂確實漂亮，現場的承意咖啡也很好喝，有機會還會再來一遊。

徐振能說，高跟鞋教堂有浪漫心型廣場與唯美裝置藝術，晚間定時點燈，希望夏季系列活動能帶動布袋觀光熱潮，邀請民眾來布袋品嚐美食、欣賞夕陽、聆聽音樂，體驗嘉義沿海迷人氛圍。

全恩菲到布袋高跟鞋教堂演出。（記者林宜樟攝）

全恩菲與可愛的吉祥物。（記者林宜樟攝）

夜間的高跟鞋教堂。（記者林宜樟攝）

福爾摩沙夢想家啦啦隊演出。（記者林宜樟攝）

福爾摩沙夢想家啦啦隊進行美妝示範教學。（記者林宜樟攝）

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