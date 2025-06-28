黃光變白光！台中換裝1.8萬盞LED路燈 這些地區先換

建設局5月起針對全市約10.8萬盞傳統鈉光路燈，逐步汰換為高效能LED節能燈具。（建設局提供）

2025/06/28 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市5月起針對全市約10.8萬盞傳統鈉光路燈，逐步汰換為高效能LED節能燈具，提升市民夜間用路安全，目前已完成換裝超過1.8萬盞路燈，並同步推出每週換裝區域預告，提供市民掌握最新施工進度。

台中市建設局長陳大田表示，市府將原本平均照度僅12至15Lux的鈉光燈，全面換裝為平均照度可達20Lux的高效能白光LED燈具，降低能源消耗與碳排放，積極推動路燈汰換工程，提升用路人夜間行車與行走安全，響應全球節能減碳政策。

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陳大田指出，目前執行第一階段換裝，優先針對校園周邊、車站、醫院、景區與商圈等人潮密集節點及相關銜接道路進行作業，截至目前已完成1.8萬盞白光LED路燈換裝，成功汰換原有黃光鈉燈，照明亮度明顯提升，新式路燈提升照明品質，亦兼具低耗能與長壽命特性，有效降低能源消耗與碳排放。

為方便市民掌握換裝進度，市府建設團隊每逢周末推出下周預計換裝路線資訊，民眾可透過圖卡了解最新施工進度，詳情請追蹤「建設大台中」粉絲專頁，若發現路燈故障，市民可撥打路燈維護免付費專線0809-085-119，或1999市民專線，亦可透過里長在區里通報群組反映，台中市路燈管理中心接獲通報後，將於24小時內完成修復。

建設屆將原本平均照度僅12至15Lux的鈉光燈，全面換裝為平均照度可達20Lux的高效能白光LED燈具。（建設局提供）

中市第一階段換裝高效能LED節能燈具，優先針對校園周邊、車站、醫院、景區與商圈等人潮密集節點及相關銜接道路進行作業。（建設局提供）

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