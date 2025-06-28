為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黃光變白光！台中換裝1.8萬盞LED路燈 這些地區先換

    建設局5月起針對全市約10.8萬盞傳統鈉光路燈，逐步汰換為高效能LED節能燈具。（建設局提供）

    建設局5月起針對全市約10.8萬盞傳統鈉光路燈，逐步汰換為高效能LED節能燈具。（建設局提供）

    2025/06/28 19:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市5月起針對全市約10.8萬盞傳統鈉光路燈，逐步汰換為高效能LED節能燈具，提升市民夜間用路安全，目前已完成換裝超過1.8萬盞路燈，並同步推出每週換裝區域預告，提供市民掌握最新施工進度。

    台中市建設局長陳大田表示，市府將原本平均照度僅12至15Lux的鈉光燈，全面換裝為平均照度可達20Lux的高效能白光LED燈具，降低能源消耗與碳排放，積極推動路燈汰換工程，提升用路人夜間行車與行走安全，響應全球節能減碳政策。

    陳大田指出，目前執行第一階段換裝，優先針對校園周邊、車站、醫院、景區與商圈等人潮密集節點及相關銜接道路進行作業，截至目前已完成1.8萬盞白光LED路燈換裝，成功汰換原有黃光鈉燈，照明亮度明顯提升，新式路燈提升照明品質，亦兼具低耗能與長壽命特性，有效降低能源消耗與碳排放。

    為方便市民掌握換裝進度，市府建設團隊每逢周末推出下周預計換裝路線資訊，民眾可透過圖卡了解最新施工進度，詳情請追蹤「建設大台中」粉絲專頁，若發現路燈故障，市民可撥打路燈維護免付費專線0809-085-119，或1999市民專線，亦可透過里長在區里通報群組反映，台中市路燈管理中心接獲通報後，將於24小時內完成修復。

    建設屆將原本平均照度僅12至15Lux的鈉光燈，全面換裝為平均照度可達20Lux的高效能白光LED燈具。（建設局提供）

    建設屆將原本平均照度僅12至15Lux的鈉光燈，全面換裝為平均照度可達20Lux的高效能白光LED燈具。（建設局提供）

    中市第一階段換裝高效能LED節能燈具，優先針對校園周邊、車站、醫院、景區與商圈等人潮密集節點及相關銜接道路進行作業。（建設局提供）

    中市第一階段換裝高效能LED節能燈具，優先針對校園周邊、車站、醫院、景區與商圈等人潮密集節點及相關銜接道路進行作業。（建設局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播