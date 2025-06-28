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    澎湖石泉國小棒球隊練習 突出現「塵龍捲」氣象站曝原因

    馬公石泉國小棒球隊練習時，突然出現塵捲風。（黃姓家長提供）

    馬公石泉國小棒球隊練習時，突然出現塵捲風。（黃姓家長提供）

    2025/06/28 19:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公石泉國小棒球隊，今（28日）在學校練習時，操場突然出現小龍捲風，小龍捲風沿著一壘跑道，一路至草地消失，讓在旁觀戰的家長驚呼連連，急忙拿手機錄下來。澎湖氣象站表示，這是「塵龍捲」。

    今日在石泉國小出現的「塵龍捲」，就在操場草地上，當時1壘守備員正全身貫注，仔細看打擊者揮棒打擊，突然前方草坪出現小型旋風，沿著草地邊緣前進，持續近30秒就消失，所幸旁邊觀看小朋友練習的家長察覺有異，立即拿起手機，將瞬間景象拍下。

    澎湖氣象站表示，「塵龍捲」又名「地旋風」、「小型熱旋風」，是一種在晴朗、炎熱、乾燥天氣中出現的小型渦旋現象，與雷雨無關，也不是龍捲風的一種。

    通常「塵龍捲」發生地點，是在乾燥平地、沙地、田野、停車場、操場，約高度數公尺至上百公尺，直徑數十公分至幾公尺、持續時間數秒至數分鐘。

    形成條件：地面受熱強烈 → 熱空氣上升 → 周圍冷空氣旋入形成旋轉氣柱。受地表加熱差異、微風風場變化、地形起伏、地面粗糙度、當地近地風向移動多為不規則曲線，偶爾為直線，也可能「跳動」或轉向，故同一塵龍捲也可能有減弱又加強的現象，通常維持數十秒至數分鐘，移動時若遇冷空氣，或地面不均溫會迅速消散。

    塵捲風沿著一壘跑道，一路至草地消失。（黃姓家長提供）

    塵捲風沿著一壘跑道，一路至草地消失。（黃姓家長提供）

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