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    台灣發現「世界最完整鬚鯨化石」 科博館現場直擊「鯨掘」清修

    「鯨掘」特展打造化石清修展演室，展期間安排專業清修師駐點，持續清理這具長達18公尺的鯨魚化石。（自然科學博物館提供）

    「鯨掘」特展打造化石清修展演室，展期間安排專業清修師駐點，持續清理這具長達18公尺的鯨魚化石。（自然科學博物館提供）

    2025/06/28 19:55

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕2022年於屏東恆春出土、萬眾矚目的鬚鯨化石，是目前世界上發現最完整的鬚鯨化石之一，今夏首度與大眾見面！自然科學博物館推出「鯨掘」特展，透過多媒體技術、沉浸式空間設計與現場化石清修，呈現這件「台灣史上最完整鬚鯨化石」從地層深處現身到重見天日的壯闊歷程。

    「鯨掘」即日起到明年5月3日展出，展場內打造一間化石清修展演室，安排專業清修師駐點，持續清理這具長達18公尺的鯨魚化石，觀眾可透過玻璃櫥窗近距離觀察古生物化石的清修實況。

    這次特展時間軸拉長到10萬年前，揭示恆春西台地曾是數以萬計鯨豚的長眠之地，展覽主軸圍繞這座古巨鯨化石的發現、挖掘與清修，延伸探討台灣鯨豚的自然史、文化意涵與當代海洋環境，將可一覽珍貴的鯨豚化石、考古與文史標本，深入體驗遠古鯨豚的時代旅程。

    科博館館長黃文山說，這件鬚鯨化石是台灣歷來三次重大化石發現中，首度由本土學術團隊主導挖掘，也是目前世界上發現最完整的鬚鯨化石之一，具極高的科學與教育價值，對科博館而言深具意義。

    「鯨掘」特展空間視覺以藍色調營造海洋氛圍，策展人楊子睿指出，從恆春墾丁鵝鑾鼻神社著名的鯨骨鳥居發想，打造入口意象，象徵觀眾將踏上一段時空交錯的「鯨」奇之旅。展覽共分為5大單元，「台灣的前世今生」、「化石寶庫」、「鯨生鯨世」、「新白鯨記」、「而鯨而後」，從地質、古生物、文化歷史到當代海洋環境等面向，深度剖析鯨豚與台灣的緊密關聯。

    台灣周邊海域紀錄顯示有超過30種鯨豚在此繁衍生息，是全球鯨豚多樣性的重要棲地，共同策展人姚秋如說，過去海洋保育教育多聚焦在現代人類活動對鯨豚的影響，這次特展反映此區自古以來即為鯨豚洄游與棲息的重地，以多樣性角度來看，鯨豚化石類群對比於現生物種，增添了灰鯨科、露脊鯨科這些目前未在台灣海域有科學紀錄的種類，讓我們得以一窺過往海洋的樣貌。

    「鯨掘」特展展出台灣史上最完整鬚鯨化石。（自然科學博物館提供）

    「鯨掘」特展展出台灣史上最完整鬚鯨化石。（自然科學博物館提供）

    「鯨掘」特展設置沉浸式科技藝術劇場，運用環場投影、新媒體藝術，演繹鯨魚從誕生到鯨落的生命循環。（自然科學博物館提供）

    「鯨掘」特展設置沉浸式科技藝術劇場，運用環場投影、新媒體藝術，演繹鯨魚從誕生到鯨落的生命循環。（自然科學博物館提供）

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