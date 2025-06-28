週日熱呼呼 午後慎防局部雷陣雨

週日各地高溫普遍約31到35度。示意圖。（資料照）

2025/06/28 20:47

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（29日）台灣附近的水氣增加，南部、花蓮及台東地區有零星短暫陣雨；其他地區多雲到晴。西半部及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，尤其西半部山區有局部大雨發生機率；其他地區也有局部較大雨勢，請留意午後天氣變化，外出記得攜帶雨具，以備不時之需。

中央氣象署預報，週日南部、東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。午後，西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨；西半部山區會有局部大雨發生的機率；其他地區也有局部較大雨勢。

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溫度方面，週日各地高溫普遍在31到35度，而大台北地區及彰化、雲林、高屏近山區，則有局部36度以上高溫發生的機率，至於各地低溫約25到27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到32度；金門為多雲時晴，約27到32度；馬祖為晴時多雲，約26到31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，近期大氣環境變化有限，台灣大多維持在高壓勢力的邊緣，像這樣高溫及午後雷陣雨的夏季天氣型態，還會繼續下去，隨著水氣減少、大氣轉為穩定，降雨影響的範圍及雨量，在未來幾天會有減少趨勢。

紫外線指數方面，週日連江縣、澎湖縣為「危險級」；新竹市、新竹縣、台中市為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週日西半部高溫上看35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日西半部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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