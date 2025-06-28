台南國際芒果節首場產地活動 料理競賽比美味、拚創意

「芒著開趴」料理競賽在楠西登場，各界貴賓熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/28 19:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南國際芒果節起跑，系列產地活動今天展開，首場在最大栽種面積的楠西區舉辦，推出芒果料理競賽，各縣市廚藝、烘焙好手齊聚，展示特製的餐食、糕點、飲料、甜品，比美味、拚創意，匯聚人氣也帶來買氣。

知名藝術家夫婦黃怡文與康月足也專程參賽，端出精製的芒果點心，運用雕塑、繪畫專長，結合南瓜、抹茶、甜菜根等素材，在酥皮上打造出浮面的愛文形象，讓口感層次更豐富，視覺效果也加分，獲得評審青睞，拿到金牌。

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楠西的芒果栽種面積約2000公頃，不僅全市居冠，也是全國最大，系列產地活動打頭陣，「芒著開趴」料理競賽在綠柏園登場，農業局邀請的評審團，陣容堅強，31組選手參加，精心擺設各自的展台，內容琳瑯滿目，引人入勝。

金、銀牌各取3組，還有銅牌與優勝，農業局專委吳俊傑與楠西區長何榮長、玉井區長顏振羽，以及議員周奕齊等出席開幕儀式，現場也提供芒果小吃，讓參賽選手與觀賽的民眾品嚐。

吳俊傑說，台南芒果收成約佔全國一半，品質更是受到歡迎，遠近馳名，透過各種形式的產區系列活動，美味行銷，邀請大家來品嚐、採買，也能順遊當地景點，促進觀光發展。

何榮長與顏振羽都提醒，受到氣候因素影響，今年芒果的產量減少、產期縮短，民眾要把握機會；周奕齊則認為，料理競賽的形式有創意，將外地遊客確實帶進來，對於農民的幫助更大。

評審團依照各作品的主題材料、展台布置、衛生、口感、創意等給分，而舞台區則安排精彩的表演節目，現場還邀請楠西的青農設攤，販售各種地方特色產品，人潮持續湧至，買氣熱絡。

擔任評審長的中信科大餐飲養生系助理教授洪三讚推崇選手整體水準很好，一些烘焙作品可以延伸開發為當地的伴手禮，活動相當成功。

不僅運用的食材緊扣芒果主題，各組選手在作品名稱也發揮創意，巧妙融入，如「提拉芒蘇蘇」、「芒裡偷鹹」；而隊伍名稱也很有趣，包含「芒芒人海」、「芒不過來」、「手芒攪亂」、「食在好芒」等等。

評審結果，獲得金牌殊榮的參賽者，除了黃怡文與康月足夫婦的Ａ吉工坊，還有陽陽田農場與善良如水雜糧合作社。

知名藝術家夫婦黃怡文、康月足的芒果烘培點心，拿到金牌。（記者吳俊鋒攝）

「芒著開趴」料理賽選手精心布置展台，搭配作品，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

「芒著開趴」料理賽選手精心布置展台。（記者吳俊鋒攝）

「芒著開趴」料理賽選手精心布置展台。（記者吳俊鋒攝）

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