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    要給誰坐？博愛座改「優先席」新增十字人形 台鐵公布答案

    台鐵最新的區間車EMU900已更新為「優先席」，並新增一個圖示。（記者吳亮儀攝）

    台鐵最新的區間車EMU900已更新為「優先席」，並新增一個圖示。（記者吳亮儀攝）

    2025/06/28 18:58

    〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正草案，讓「博愛座」走入歷史、改為「優先席」。台鐵公司率先在最新區間車EMU900改為「優先席」，但有民眾反映，新增的第5個圖示讓人看不懂，它究竟代表哪類族群？台鐵公布答案，代表「其他需要座椅旅客」。

    台鐵公司已經最新的區間車上的博愛座標示改為優先席，並附上五種圖示，比舊款的「博愛座」多了一個圖示。由左到右分別為年長者、孕婦、傷者、攜幼者及最新出爐的圖示，是一個人形、中間有個心形符號、內部還有個象徵醫療的十字，讓人覺得是否代表有醫療需求、或有心血管疾病的慢性病患？

    台鐵公司說明，五種圖示分別代表年長者、孕婦、傷者、攜幼者及其他需要座椅旅客，只要有需求都能坐。根據優先席的設置概念，一些殘疾人士的特徵並不明顯和不容易被發現，或是有任何狀況、只要旅客自認有需求都能坐，不會有任何罰則。

    交通部也說明，配合「身心障礙權益保障法」修法，接續「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」中文字也將配合修正，將與衛福部共同研議統一圖示，未來將適用於台鐵、高鐵、捷運、公車等「無對號座」的車廂。

    台鐵公司的舊款區間車包括EMU500或EMU600等都還是舊的「博愛座」字樣；高鐵列車「自由座」目前還是博愛座字樣，高鐵公司日前說明，會視交通部提出的指導原則，一旦確定後會馬上更新，還待完成作業程序。#

    台鐵舊款區間車仍還沒更新，維持「博愛座」字樣。（記者吳亮儀攝）

    台鐵舊款區間車仍還沒更新，維持「博愛座」字樣。（記者吳亮儀攝）

    台鐵最新的區間車EMU900已更新為「優先席」。（記者吳亮儀攝）

    台鐵最新的區間車EMU900已更新為「優先席」。（記者吳亮儀攝）

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