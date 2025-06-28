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    北海岸推廣種香菇 助攻冬天經濟

    台灣農民組合協會與彩田友善農作合作推廣種植太空包香菇。（記者盧賢秀翻攝）

    台灣農民組合協會與彩田友善農作合作推廣種植太空包香菇。（記者盧賢秀翻攝）

    2025/06/28 18:51

    〔記者盧賢秀／新北報導〕北台灣在每年10月到隔年的4月為雨季，農事活動大幅減少，農民收益也減少，台灣農民組合協會與彩田友善農作合作，推廣種植適合濕冷環境生長的香菇，增加農民收入，還將香菇提供給在地學校學童、長輩使用。台灣農民組合協會今天在金山國小舉辦「下冬天經濟」金山冬天有香菇推廣活動，家長和小朋友可以吃到香菇還有手作DIY。

    新北市政府農業局簡姓技正洪勝雄指出，北海岸地區長年來受東北季風影響，農業和經濟活動都只有半年時間，台灣農民組合協會和彩田友善農作推廣前瞻性的香菇產業，在冬天東北季風時期來種植香菇，並帶著學校的小朋友從事食農教育，而且採准的太空包在家裡也可以栽種，符合環境永續達到經濟效益，很值得推廣。

    台灣農民組合協會與彩田友善農作，從2021年開始合作推廣種植香菇，利用太空包品種，使用FSC認證木屑，目前香菇年產量約1公噸。除了市售之外，也將香菇供應給在地學校學童與社區長輩共餐使用。

    今天在金山國小舉辦「下冬天經濟」活動，民眾可以吃到新鮮香菇，還利用廢棄的香菇包與回收玻璃瓶，作出屬於自己的「生態瓶」，小朋友好喜歡；還有厚紙板加上色彩紙，製作成可愛的菇菇帽。

    小朋友拿著一朵朵香菇很新奇。（記者盧賢秀翻攝）

    小朋友拿著一朵朵香菇很新奇。（記者盧賢秀翻攝）

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