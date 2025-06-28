最高罰6000元！毛小孩亂大便 彰化縣開罰翻倍成長

放任寵物隨地便溺又不管，最高可罰6000元。（彰化縣環保局提供）

2025/06/28 18:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕養寵物成為風潮，但如果放任寵物隨地便溺又不管，最高可罰6000元！彰化縣今年1月到5月接獲超過50件寵物便溺未清理的檢舉案，經查證屬實開罰7件，總計裁罰8400元，裁罰件數跟去年同期相較則是翻倍成長！

縣環保局廢棄物管理科長林三能表示，去年接獲寵物便溺未清理檢舉案，經查屬實共裁罰9件，由於寵物排泄物屬於一般廢棄物，因此，依據廢棄物清理法規定，飼主應該負起清理責任，依規定可裁罰1200元到6000元罰鍰，一般初犯都以1200元來裁罰，去年總計裁罰10800元。

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林三能指出，受理寵物便溺未清理的陳情案，都必須經過調查與釐清，通常陳情者也都會提供連續畫面的影音，才能證明寵物與隨處便溺的關係。也就是說，如果飼主在寵物大便之後，就馬上用塑膠袋處理的話，就不算「未清理」，也不符合開罰的要件。

不過，如果寵物主人放任寵物四處便溺又不管，陳情人提供相關影像與照片，環保局就會予以檢視，也會實地走訪，並進一步向寵物主人確認無誤，才能開單裁罰。

林三能強調，如果飼主遭開罰仍為不改進，在一年內連續放任寵物便溺未清理遭檢舉屬實，裁罰金額就會累進，初步尚未發現有累犯情事。

環保局強調，除了飼主「遛狗不留便」以外，如果餵食狗狗後的殘渣，造成環境髒亂也會同樣被開罰，若有發現有寵物飼主未清理排泄物或餵食流浪動物造成環境髒亂等污染情事，可透過線上公害陳情系統或「公害報報」APP提供佐證影像資料來反映。

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