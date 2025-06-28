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    許世賢博士紀念音樂會「It's Love」 為罕病FIRES童發聲

    許世賢博士紀念音樂會今天登場，透過音樂緬懷許世賢，為罕病兒童與家庭發聲。（民眾提供）

    許世賢博士紀念音樂會今天登場，透過音樂緬懷許世賢，為罕病兒童與家庭發聲。（民眾提供）

    2025/06/28 18:48

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕音樂老師蔡戴妃的7歲愛女李晨瑄（Mia）今年2月間不明原因突然發燒、癲癇抽搐昏迷，最後確診罹患俗稱FIRES的發熱感染相關性癲癇症候群，5月16日病逝。蔡戴妃化悲憤為力量，發起「晨之光FIRE x FIRES生命祝福行動」，今天結合「It's Love」第15屆許世賢博士紀念音樂會，為罕病兒童與家庭發聲，號召社會大眾一同關注罕病家庭權益。

    已故嘉義市長許世賢博士是台灣女性從政先驅，一生仁慈行醫、勤政愛民，被譽為「嘉義媽祖婆」，對嘉義市政、台灣民主貢獻卓著。為緬懷與紀念許博士，張進通許世賢文教基金會與嘉義文化局每年共同舉辦音樂會，今年邁入第15屆。

    音樂會今天下午在嘉義市文化局音樂廳登場，嘉義市民管絃樂團暨合唱團、小星星小提琴合奏團、台中市西區忠孝國小弦樂團、慈光幼兒園、卡儂文教兒童合唱團、嘉大附小國樂團、嘉義市民合唱團等輪番精彩表演，嘉義市副市長林瑞彥與總統府國策顧問、許世賢張進通之女張博雅，還有許世賢張進通基金會董事長黃國芳等人出席聆聽，緬懷許世賢博士的無私奉獻。

    音樂會中場，蔡戴妃以主持人身分上台介紹已逝愛女對抗病魔故事，她說，女兒2月27日不明原因發燒，四處求醫找不到原因，直到林口長庚醫院就診確認為FIRES罕見疾病。此病僅知道透過腺病毒感染導致，確切發病原因不明，有效的治療方式還在研究，因此罹病的家庭無法獲得社會資源支持，且病患無法獲得重大傷病身分認定。

    蔡戴妃說，女兒已病逝，但透過女兒罹病，進而認識有這種罕見疾病，以及看見病童與家庭的無助。

    她感謝許世賢張進通基金會透過紀念音樂會與節目單，介紹FIRES這個被視為最危急的兒童神經疾病之一，為患者與家庭的權益發聲，一同推動相關的診斷與免疫治療指引、跨專科整合團隊、建立家庭支持與照顧者心理網絡，守護孩子健康。

    許世賢博士紀念音樂會今天在嘉義市文化局音樂廳舉行，基金會致贈感謝狀給提供協助團體、機關。（民眾提供）

    許世賢博士紀念音樂會今天在嘉義市文化局音樂廳舉行，基金會致贈感謝狀給提供協助團體、機關。（民眾提供）

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